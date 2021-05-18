Trabzonspor taraftarlarından Sörloth atağı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Trabzonspor taraftarları, `Come to Trabzonspor´ etiketiyle sosyal medyadan büyük bir kampanya başlatıp, bordo-mavili formayla 2019-20 sezonunda gol krallığı yaşayan Alexander Sörloth´u takıma dönmeye davet etti.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu´nun ve teknik direktör Abdullah Avcı´nın `Alexander Sörloth´ açıklamaları, bordo-mavili taraftarları harekete geçirdi. Karadeniz ekibinde gol krallığı yaşadığı 2019-20 sezonun ardından Almanya'nın Leipzig ekibine transfer olan Sörloth için hem taraftar hem de yönetim atağa kalktı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun `Sörloth´u bize versinler yeniden parlatalım´, teknik direktör Abdullah Avcı´nın ise `Sörloth´u istemez miyim´ açıklamalarının ardından taraftarlar, sosyal medyadan `Come to Trabzon´ kampanyası başlatarak 25 yaşındaki Norveçli oyuncuyu takıma dönmeye davet ederken, on binlerce kişi de bu etikete destek verdi.
Forvet hattı için arayışta olan bordo-mavililerde yönetimin de Sörloth için şartları değerlendireceği öğrenildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-05-18 17:16:30
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