Sümela Manastırı'nda incelemelerde bulundular Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu: "İnşallah buraya gelen ziyaretçilerimiz güzel bir karşılamayla muhatap olacaklar"

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yaklaşan turizm sezonu öncesi Sümela Manastırı ve Altındere Vadisi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, incelemelerinin ardından yürütülen çalışmalarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Büyükşehir Belediyesi olarak ünleri ülke sınırlarını aşan Uzungöl ve Altındere Vadisi içerisinde yer alan Sümela Manastırı’na büyük ehemmiyet verdiklerini belirten Başkan Zorluoğlu, “Doğrusu biz göreve başladıktan sonra Büyükşehir Belediyesi ilk kez Sümela Manastırı ve onun içerisinde bulunduğu Altındere Vadisi’ne dokunmaya başladı. Sayın Valimizin riyasetinde ve koordinasyonunda bu bölgenin nasıl daha cazip hale getirilebileceği ve burayı ziyaret edecek olan insanların buradan nasıl mutlu bir şekilde ayrılacaklarına ilişkin önce fikir teatisi yaptık. Oturduk arkadaşlarımızla bunları konuştuk. Ve akabinde bütüncül bir yaklaşımla alan planlamasının şart olduğunu gördük. Alan planlamasından sonra da bir alan yönetimi gerekiyordu. Bütün bunları aşama aşama planladık. Ve bu planlamadan sonra da alandaki altyapı eksikliklerini giderecek şekilde her kurum kendi üzerine düşen vazifeyi yapmaya başladı” dedi.



"Otopark sorununu çözüyoruz"

Alanda ciddi bir otopark problemi olduğunu da dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Ben de yıllar evvel buraya eşimle, çocuklarımla geldiğimde bu sorunu bizzat yaşamıştım. Yıllar sonra bu sıkıntıların giderilmesinde rol almak benim için ayrıca anlamlı oldu. Bu sorunu çözmek için aşağıda otobüsler ve binek araçlar için Büyükşehir Belediyesinin kontrolünde iki ayrı otopark yaptık. Gelecek otobüsler ve binek araçlar orada park edecek. Sonrasında biz Büyükşehir Belediyesi olarak konforlu dolmuşlar koyduk. Şu an 23 adet ama ihtiyaca göre sayısı artırılabilir. Misafirlerimizi o dolmuşlarla ring yapacak şekilde Sümela Manastırı’na götürüp tekrar aynı otoparka getireceğiz. O otoparklarda aynı zamanda insanların bazı sosyal ihtiyaçlarını gidereceği alanlar da mevcut. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi adına taşıma yapan şoförleri ve dolmuş sahiplerini bir eğitime tabi tutacağız. Ve inşallah buraya gelen ziyaretçilerimiz güzel bir karşılamayla muhatap olacaklar” şeklinde konuştu.

Yapılan tesislerle ilgili de bilgi veren Başkan Zorluoğlu, “Bölgeye ayrıca ziyaretçilerimizin yeme içme ve hediyelik eşya satın alma ihtiyaçlarını giderecek son derece modern ama aynı zamanda yöresel mimariye uygun, doğayı da asla görsel anlamda bozmayacak güzel tesisler kazandırıyoruz. Bunu da Büyükşehir Belediyesi olarak Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüzle beraber gerçekleştiriyoruz. İnşallah temmuz ayı ortası ya da sonuna kadar tamamlayacağız. Bittiğinde buraya gelen ziyaretçilerimiz her anlamda çok güzel ve özel bir yerde zaman geçirebilecek. Kafeterya, restoran olarak kullanacağımız binanın balkonunda muhteşem bir Sümela Manastırı manzarasında yemeklerini yiyecek, kahvelerini içecekler. İnşallah bu karmaşa tamamıyla ortadan kalkacak” ifadelerini kullandı.



"İnşallah 1 Haziran’dan sonra ortaya çıkacak yeni rahatlama ile birlikte misafirlerimize burayı hazır ediyoruz"

Büyükşehir Belediyesi olarak bölgede alternatif bir yol yaptıklarını da vurgulayan Başkan Zorluoğlu, “Bu yol esasında yukarıda farklı yaylalara da çıkan bir yol. Biz bir taraftan insanlara buradan yukarıya artık araçlarınızla çıkamazsınız derken diğer taraftan da Sümela’ya değil daha yukarı çıkacak vatandaşlarımız için alternatif yaklaşık 11 kilometrelik paralel bir yol inşaatına başladık. Şu anda sanat yapıları tamamlanmak üzere. İnşallah ağustos ayı sonu itibarıyla üstyapısı da tamamlandığında kendi yaylalarına gidecek vatandaşlarımız o yolu kullanabilecekler. Tabi Kültür Bakanlığımızın burada çok büyük bir restorasyon çalışması yapıyor. Karayolları çok ciddi bir yol çalışması yapıyor. Yani burası bütün kurumların Sayın Valimizin riyasetinde bir araya geldiği ve hakikaten doğru bir planlama ile çok doğru işler yaptığı bir çalışma alanı. Bundan da ben bugün çok büyük bir memnuniyet duydum. İnşallah 1 Haziran’dan sonra ortaya çıkacak yeni rahatlama ile birlikte misafirlerimize burayı hazır ediyoruz ve bütün misafirlerimizi de dünya kültür mirasının nadide parçası olan Sümela Manastırı’nı ve harikulade Altındere Vadisi’ni görmeye davet ediyoruz” dedi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise yaptığı açıklamada “Dünya kültür mirasının en önemli eserlerinden biri olan Sümela Manastırımızın bulunduğu alandayız. 22 Eylül 2015 tarihinde ziyarete kapatılıp, restorasyon süreci başlatılan Sümela Manastırımızın 1. etap restorasyonu tamamlanarak ziyarete açılmıştı. Bu süre içinde Sümela Manastırımızın başta çevre düzenlemesi, kaya ıslah çalışmaları noktasında çalışmalar yapılmıştı. 2019 yılında bu kez 2. etap restorasyon çalışmalarına başlandı. 2020 yılı temmuz ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın telekonferans katılımıyla ziyarete açtık. Bu süre zarfında Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte ortak çalışma ekibi oluşturduk. Burayla ilgili sıkıntı çekilen, özellikle ulaşım başta olmak üzere otopark alanları ile sosyal tesisleriyle gelen ziyaretçilerimizin iyi bir şekilde ülkemizin imajına, ilimizin imajına yakışır vaziyette buranın hizmet standardının daha iyi yere taşınması adına planlama yaptık” ifadelerini kullandı.

