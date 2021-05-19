Bakan Muş´un babaannesi hayatını kaybetti

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Salim SARIKOÇ/TRABZON,(DHA) TİCARET Bakanı Mehmet Muş´un babaannesi Fatma Muş (90), Trabzon´da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş´un babaannesi Fatma Muş, önceki gün rahatsızlaşınca Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma Muş, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede gece saatlerinde hayatını kaybetti. Fatma Muş, yarın Köprübaşı ilçesine bağlı Beşköy Mahallesi´nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Bakan Mehmet Muş'un, cenazeye katılmak üzere memleketi Trabzon´a geleceği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Salim SARIKOÇ

2021-05-19 11:13:09



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