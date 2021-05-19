Karadeniz'de `tam kapanma´ etkisi; vaka düşüşü sürüyor



Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca´nın açıkladığı 814 Mayıs tarihli koronavirüs risk haritasında Doğu ve Orta Karadeniz´deki 9 ilde, tam kapanma ve aşılama ile birlikte vaka sayılarındaki düşüş sürdü. Ülke genelinde Bayburt, vaka sayısı en çok azalan ilk 4 il arasına girerken, Rize ise en çok vaka görülen 4´üncü il oldu.

Koronavirüs risk haritasında 814 Mayıs 2021 tarihleri arasında Doğu ve Orta Karadeniz'deki illerde, 100 bin kişide görülen vaka sayılarında geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da düşüş görüldü. Tam kapanma, aşılama ve beraberindeki tedbirlerle, Samsun, Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Sinop'ta vakalar düştü.

Güncel haritaya göre; Samsun'da her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 189'dan 95,57´ye, Giresun'da 236,90'dan 134,83, Sinop'ta 167,24'den 97,02´ye, Ordu'da 260,97'den 149,72´ye, Trabzon'da 198,55'ten 12514´e, Rize'de 270,94'ten, 167,27´ye, Artvin'de 141'den 78,47´ye, Gümüşhane´de 187,01'den 109,38´e, Bayburt´ta 264,92'den 95,23´e geriledi.

DEĞİŞİM EN YÜKSEK BAYBURT, EN AZ TRABZON´DA

Haritada, bölgede, en fazla düşüş ve değişim oranı; geçen haftaya kıyasla 169,69 vaka farkı ve yüzde 64,05´lik düşüşün görüldüğü Bayburt´ta oldu. Bayburt'u yüzde 49,43 ile Samsun, yüzde 44,35 ile Artvin, yüzde 43,09 ile Giresun, yüzde 42,63 ile Ordu, yüzde 41,99 ile Sinop, yüzde 41,51 ile Gümüşhane, yüzde 38,26 ile Rize, yüzde 36,97 ile Trabzon takip etti. Bölgede vaka sayısı en az düşen, 73,41´lik azalmayla Trabzon oldu.

BAYBURT, VAKA SAYISI EN FAZLA DÜŞEN 4´ÜNCÜ İL

Bayburt, haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasında, vaka sayısı en çok azalan iller sıralamasında Kastamonu, Tekirdağ ve İstanbul´un ardından 4´üncü il olarak kayıtlara geçti.

VAKA SAYISINDA RİZE TÜRKİYE 4'ÜNCÜSÜ

Rize ise, ülke genelinde 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen Erzurum, İstanbul ve Ağrı´nın ardından 4´üncü sırada yer aldı.DHA-Sağlık Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2021-05-19 11:44:45



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