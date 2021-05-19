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Akçaabat'ta, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Başkan Ekim’den gençlere ziyaret

İHA

Akçaabat'ta, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Başkan Ekim’den gençlere ziyaret

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü organizasyonunda, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ilçede birtakım ziyaretler gerçekleştirdi.
Covid19 pandemisi kapsamında uygulanan tedbirler nedeniyle kutlama etkinliklerinin yapılamayışından dolayı ilçede çeşitli branşlardaki sporcuları ziyaret eden Başkan Ekim, gençlerin bayramını kutladı. 19 Mayıs doğumlu sporculara da sürpriz doğum günü pastası götüren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, genç sporculardan tam not aldı.
Program kapsamında Akçaabat Folklor Derneği Horon Ekibini, Akçaabat 17 Şubat Anadolu Lisesi sporcuları, Akçaabat İlçe Gençlik Müdürlüğü bünyesinde atletizm, boks, okçuluk, halter, judo branşlarındaki sporcuları ve Cumhuriyetle yaşıt Sebat Gençlik Sporun A takımının futbolcuları ziyaret edildi.
Akçaabat Folklor Derneğindeki genç horoncuları ziyaretinde duygularını dile getiren Başkan Ekim “Yöremizin eşsiz oyunları içerisinde folklorun ayrı bir yeri vardır. Sizlerde genç nesil olarak folklor kültürünü benimseyip yaşatacak bireylersiniz” diyerek gençlere destek verdiğini belirtti ve onlarla horon halkasında yerini aldı.
Cumhuriyetle yaşıt Akçaabat Sebat Gençlik Sporu da ziyaret eden Başkan Ekim “Geçen yıl amatör ligde mücadele eden takımımız ligi şampiyon olarak tamamlayarak Bölgesel Amatör Lige çıktı. Takımımız bu yıl BAL liginde mücadele edecek. Bu takım hepimizin. İnşallah bu yıl da şampiyon olarak bir üst lige çıkacağız. Bütün Akçaabatlı hemşehrilerimi Sebat Sporumuza destek olmaya davet ediyorum. Bizler de Akçaabat Belediyesi olarak imkânlarımız ölçüsünde kulübümüzün yanında olacağız” diyerek A takımından 19 Mayıs doğumlu bir futbolcuya ve Sebat Spor Kulüp Başkanı Erkan Kaynar’a doğum günü pastası getirerek sürpriz yaptı ve hem doğum günlerini hem de tüm futbolcuların Gençlik ve Spor Bayramlarını kutladı.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki sporcuları ziyareti esnasında konuşan Başkan Ekim “ Sporcu ruhlu gençlere ihtiyacımız var. Dinç ve zinde kalmak için spor hayatımızın bir noktasında hep yaşatmalıyız. Sizlerde sporcu ruhunu fazlasıyla hissettiriyorsunuz. Branş fark etmeksizin yaptığınız boks, karate, koşu, futbol, folklor, yüzme daha binlerce çeşidi olan spor dalları hep zinde olmanızı sağlayacaktır. Akçaabat Belediyesi olarak genç nesillerimizin istekleri doğrusunda projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Gelecek neslimizin dinamik ve güçlü olması için durmak yok” diyerek Balkan şampiyonu 19 Mayıs doğumlu bir judo sporcusuna sürpriz yaparak kendisine doğum günü pastası ikram etti.
Gittiği bütün yerlerdeki gençlerden tam not alan Başkan Ekim “Bugün gençlerle bir arada olmaktan çok mutlu oldum. Bizler, genç nesillerimizin gelecekte çok daha iyi imkânlara kavuşması, dünya gençleriyle rekabet edebilecek donanıma, birikime sahip olabilmeleri için var gücümüzle çalışıyor, her türlü imkân ve kaynaklarımızı gençlerimizin geleceği için seferber ediyoruz. Kutsal vatan topraklarımızı düşman işgalinden kurtararak bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve dualarla yâd ederken, aziz milletimizin ve yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizin Gençlik ve Spor Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyorum” diye konuştu.

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