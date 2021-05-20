Trabzonspor, Uğurcan için acele etmeyecek



Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) Transferde Avrupa kulüplerinin yakın takibinde olan Trabzonspor´un 1 numarası Uğurcan Çakır için yönetim, gelecek en iyi teklife göre hareket edecek. Beklenilen seviyede teklifler gelmezse, Uğurcan gelecek sezon da bordo-mavili takımın kalesini koruyacak. 16 milyon Euro´luk piyasa değeri ile şuanda Süper Lig´in en değerli oyuncusu konumunda yer alan Trabzonspor´un milli kalecisi Uğurcan Çakır´ın talipleri her geçen gün artıyor. Bordo-mavili yönetim, başarılı eldivenin transferinden yüksek bir gelir beklerken, istenilen rakamlarda teklif gelmemesi durumunda ise bu transfere onay vermeyecek.EN DÜŞÜK 20 MİLYON EURO VE SONRAKİ SATIŞINDAN PAY

Uğurcan Çakır´ın en iyi teklif ile en iyi kulübe gitmesini hedefleyen ve oyuncu ile de bu konuda kariyer planlaması yapan yönetim, başarılı eldiven için taban fiyatı 20 milyon Euro olarak belirledi. Bordo-mavililer, ayrıca Uğurcan´ın sonraki satışından da yüzde 25'lik bir pay beklentisinde. Bu seviyelerin altında gelecek teklifleri reddedecek olan yönetimin, Uğurcan´ın Avrupa Şampiyonası´nda boy gösterdikten sonra teklifleri değerlendirmeye alacağı kaydedildi.

EN YAKIN KULÜPLER INTER, TOTTENHAM VE LILLE

Şuanda Uğurcan Çakır transferinde en ilgili olan kulüplerin ise İtalya Seri A ekiplerinden İnter, İngiltere Premier Lig´den Tottenham ile Fransa Ligue 1 ekiplerinden Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik´in de formalarını giydiği Lille kulübü olduğu öğrenildi.

AĞAOĞLU: DEĞERİNİ BULMADAN HİÇBİR OYUNCU KAPIDAN DIŞARIYA ADIM ATAMAZ

Trabzonspor Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ise Uğurcan Çakır´ın transferi konusunda net bir tavır ortaya koyarken, milli kaleci de bu noktada kulübünün çıkarlarını gözetiyor. Uğurcan Çakır´ın grup lideri olarak Avrupa Şampiyonası´na giden Türk Milli takımının 1 numaralı kalecisi olduğunu kaydeden Ağaoğlu, "Tartışmasız Türkiye´nin en iyi kalecisi. En fazla parayı veren en iyi kulübe gitmesi lazım. Değerini bulmadan hiçbir oyuncu Trabzonspor Kulübü´nün kapısında adımını dışarıya atmaz. Uğurcan da 'Kulübüm beklediği parayı bulmazsa ben gitmem' diyor. Uğurcan Çakır değerini bulmadığı takdirde önümüzdeki sezon Trabzonspor´da oynamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

HAZIRLIKLAR TRABZON´DA BAŞLAYIP İSTANBUL´DA DEVAM EDECEK

Öte yandan Süper Lig´de sezonun tamamlanmasının ardından tatile çıkan Trabzonspor´da yeni sezon hazırlıkları 28 Haziran´da Trabzon´da başlayacak. 3´üncü Eleme Turu'ndan gireceği UEFA Konferans Ligi´nde boy gösterecek olan bordo-mavililer, 5 Temmuz´a kadar Trabzon´da hazırlıklarını yapıp, daha sonra 15 gün Türkiye Futbol Federasyonu´na ait İstanbul´daki Riva Tesisleri´nde çalışmalarını gerçekleştirecek. UEFA Konferans Ligi´nde ilk maçlarını 5-12 Ağustos tarihinde oynayacak Trabzonspor´un gruplarda yer alabilmesi için iki eleme geçmesi gerekiyor.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-05-20 11:11:18



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