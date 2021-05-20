Trabzonspor 'tarihi formaya' Eren Bülbül'ün ismini de yazdıracak.

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A Milli Futbol Takımı’nı EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarına taşıyacak uçağın üzerinde yer alacak olan devasa formada Trabzonspor 3 isimle yer alacak.

Bordomavililer Uğurcan Çakır, Abdulkadir Ömür ile birlikte şehit Eren Bülbül'ün ismini tarihi formaya yazdıracak.

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