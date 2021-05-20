21 yıl önce deniz faciasında hayatını kaybedenler anıldı

Trabzon'un Beşikdüzü İlçesinde 21 yıl önce meydana gelen deniz kazasında hayatını kaybeden 38 kişi düzenlenen törenle anıldı.

İlçede 2000 yılında ‘Mayıs Yedisi Şenlikleri’ kutlamaları sırasında bindikleri teknenin batması sonucu boğularak hayatlarını kaybeden 38 kişi Doğu Gözaçan Parkı’ndaki Deniz Şehitleri Anıtı önünde gerçekleştirilen törenle anıldı.

Törene Kaymakam Şakir Öner Öztürk, Belediye Başkanı Ramis Uzun, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ile deniz kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

Anma töreninde konuşan Başkan Ramis Uzun, “Bölgenin Mayıs Yedisi Şenliği adı altında düzenlenen geleneksel kültürümüzün bir parçası Mayıs yedisi şenliklerinde maalesef 21 yıl önce 38 kişiyi deniz kazasından kaybettik. Onlar her zaman hatırlayacağımız, rahmetle anacağımız vatandaşlarımız. Bizde bu Mayıs Yedisi geleneğini bu şehitlerimizi anarak sürdüreceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından limanda denize çelenk bırakıldıktan sonra Kurani Kerim okunarak dua edildi.



Aşırı yükten tekne alabora olmuştu

Olay, Beşikdüzü’nde 20 Mayıs 2000’de meydana geldi. Baharın başlangıcının kutlandığı ‘Mayıs Yedisi Şenlikleri’ kapsamında denize açılanları taşıyan balıkçı tekneleri aşırı yük nedeniyle alabora olum ve 38 kişi boğularak hayatını kaybetmişti.Yaşnan olaydan sonra tekne turları iptal edilirken, kutlamalar Kaymakamlık ve Belediye tarafından resmi olarak organize edilmeye başlanmıştı.

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