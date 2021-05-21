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Trabzon'da kaza; diş hekimi yaralandı, eşi öldü

DHA

Trabzon'da kaza; diş hekimi yaralandı, eşi öldü


İnan KALYONCU/VAKFIKEBİR (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Vakfıkebir ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki yamaca çarpan kamyonetin kasasındaki Reyhan Sivri (50), hayatını kaybetti, sürücü eşi diş hekimi Ali Sivri (52) ise yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde ilçenin Mısırlı Mahallesi´nde meydana geldi. İlçede diş hekimi olarak görev yapan Ali Sivri idaresindeki 61 BR 516 plakalı kamyonet, rampa inerken kontrolden çıkıp, yol kenarındaki yamaca çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, kamyonetin kasasında bulunan eşi Reyhan Sivri yaşamını yitirdi. Yaralı sürücü Ali Sivri de ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Vakfıkebir İnan KALYONCU
2021-05-21 11:33:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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