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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Zorluoğlu Of’ta muhtarlarla buluştu

İHA

Başkan Zorluoğlu Of’ta muhtarlarla buluştu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Of ilçesinde mahalle muhtarları ile istişarelerde bulundu. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Zorluoğlu, sıkıntıları yerinde dinledi.
Muhtarlarla toplantıda bir araya gelen Zorluoğlu, herkes için zor bir dönemden geçildiğini belirterek, “2627 aydır görev yapmaktayız. Hepimiz için zor bir dönem. Aynı seçimle seçildik. Nisan ayı başında göreve başladık ve yıl sonundan itibaren tüm Türkiye hatta tüm dünya çok büyük bir salgınla karşı karşıya kaldı. Covid19 denilen salgın hala daha dünyanın çok büyük bir kesiminde hayatı çok olumsuz şekilde etkiliyor. Türkiye’de de 2020 yılının başından itibaren bu alanda hem devlet hem millet olarak mücadele veriyoruz. En son Ramazan ayı içerisinde tam kapanma tedbiriyle çok şükür Türkiye çapında şu anda 10 binlerin altına düşen bir ivmeyi yakaladık. Ben inanıyorum ki artık bu işin sonuna doğru geliyoruz. Etkin aşılamalarla birlikte artık özlediğimiz ve alıştığımız hayatımıza inşallah geri dönebileceğiz. Gerek Of’ta gerek Trabzon’da gerekse de ülkemizde bu illet nedeniyle hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Allah milletimizi, memleketimizi bu tür hatalıklardan muhafaza eylesin” dedi.

"Hizmetlerimize kesintisiz devam edeceğiz"
Pandemi sürecinden tüm kesimlerin olumsuz etkilendiğini kaydeden Zorluoğlu, “Sürecin esnafa, köyde oturan vatandaşlarımıza, iş dünyasına olduğu kadar kamu kesimine de ciddi olumsuz etkileri oldu. Bu hastalığın beraberinde getirdiği süreçten başta belediyeler olmak üzere kamu kuruluşları da ciddi şekilde etkilendi. Kaynaklarda bir azalma oldu. Özellikle Ankara’dan gelen parayla hareket eden belediyelerimizin bütçelerinde de ciddi zorluklar oluştu. Ancak gerek Büyükşehir Belediyemiz gerekse de Of Belediyesi olarak bu eksilmeyi vatandaşımıza çok da fazla hissettirmeme gayretinde olduk. Birtakım tedbirler almak suretiyle gelirlerimizde meydana gelen bu azalmayı bir şekilde telafi etmeye çalıştık. İnşallah sonuna geldik. Bundan sonra daha fazla kaynak temin edeceğiz ve hizmetlerimize de kesintisiz bir şekilde devam edeceğiz” diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesi olarak Trabzon’un 18 ilçesine ve 704 mahallesine etkin verimli bir şekilde hizmet götürmeye çalıştıklarını da dile getiren Zorluoğlu, “Seçim döneminde sadece Ortahisar’a değil 18 ilçenin tamamına adaletli ve hakkaniyet anlayışı içerisinde hizmet götürme politikamız olacağını ifade etmiştik. İlk 2 yılda buna yönelik önemli adımlar attık. Yani Trabzon Büyükşehir Belediyesi artık sadece Ortahisar’a ve diğer ilçelerin kırsalına hizmet götüren bir belediye değildir. Görev süremiz içerisinde bir taraftan kırsal mahallelerimizin başta içme suyu ve yol meseleleri olmak üzere altyapı sorunlarına çözüm getirirken, diğer taraftan da ilçe belediye başkanlarımızla beraber ilçe merkezlerimize de Büyükşehir’in mührünü vurmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Of’a yapılacak projeleri sıraladı
Of’ta yapılması düşünülen projelerle ilgili de bilgi veren Zorluoğlu, “Of’ta başta bir pazar yeri ve otopark projemiz var. Yine Of’umuzun ana caddesi olan Atatürk Bulvarı’nın bütün olarak düzenlendiği ve konforlu bir hale getirildiği projemiz bulunmaktadır. Cephe sağlıklaştırma projemiz var. Bütün bunları Of Belediyemizle birlikte önümüzdeki aylarda başlatıyoruz. Ve inşallah Of’un merkezinde de çok farklı bir çalışma anlayışıyla Büyükşehir ve ilçe belediyesi olarak yeni eserler kazandırıyoruz. Pazar yeri ve otopark projemiz, Of sanayisinin olduğu yerin bitişiğindeki 4 dönümlük alanda yapılacak ve projesi tamamlanmak üzere. İnşallah haziran ayında tamamlayacağız ve temmuz ayı içerisinde de ihale sürecine başlayacağız. Önümüzdeki yıl tamamladığımızda Of merkezde sokak aralarında trafiği aksatan ve çeşitli sorunlar oluşturan bu pazar meselesi bütünüyle çözülmüş olacak. Yine Of’umuzun çok önemli caddesi olan Atatürk Bulvarı inşallah orası ile ilgili de Büyükşehir ve ilçe belediye Başkanlığımızın çok özel bir projesi var. Çevre Bakanlığı ile de bağlantılı fakat esas sahibi Of Belediyesi. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak projeye ekonomik anlamda önemli bir katkı yapacağız. Tez zamanda tamamlandığında bölgede örnek gösterilecek bir cadde haline gelecek” dedi.
Kırsal mahallelerin içme suyu, beton, asfalt ve sanat yapısı meseleleri ile de yakından ilgilendiklerini belirten Zorluoğlu, “Programda yaklaşık 14 bin ton asfalt, 10 bin tona yakın beton, 6 bin metreküp de istinat duvarı var. Beton ihalemiz yapıldı yakında başlayacağız. Sözleşmesi yapıldı. Asfalta ilgili ilçe şefliğimizle beraber programda olan mahallelerimizde Ballıca tarafındayız. İstinat duvarı ile ilgili süreç de tamamlandı. Oradan da başlıyoruz. Tüm bunları bu sene tamamlamış oluyoruz. Önümüzdeki yıl yapacağımız işlerle de inşallah kırsal alanda Büyükşehir Belediyesinin ağında olan yerleri büyük oranda tamamlayacağız. İlçe belediyemize de gücümüz nispetinde destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Of'a halk plajı yapım işinin proje aşamasında olduğunun da müjdesini veren Zorluoğlu, “Arkadaşlarımız çalışıyorlar. Kıyıcık tarafında bir yer için Milli Emlak’tan talepte bulunuldu. İnşallah o süreç tamamlanıyor. Deniz şehri olan Trabzon’un her ilçesinde plajlar yapmak istiyoruz. Şu anda Yalıncak’ta da Batı tarafında da böyle bir çalışmamız var. Of ilçemizde de yapmak istiyoruz” diye konuştu.
Zorluoğlu’nun açıklamalarının ardından mahalle muhtarları da tek tek söz alarak sorunlarını anlattılar ve taleplerini sıraladılar.

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