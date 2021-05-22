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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doktorları şaşırtan doğum 40 yaşındaki annenin üçüz sevinci

İHA

Doktorları şaşırtan doğum 40 yaşındaki annenin üçüz sevinci

Yaklaşık bir yıl önce evlenerek dünya evine giren 40 yaşındaki İfakat Zenginal, üçüz çocuk annesi olmanın sevinci yaşıyor. Trabzon’da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde bir süre tedavinin ardından taburcu edilen çocukların durumu iyi olduğu belirtilirken doktorlar, 40 yaşındaki annenin normal hamilelikle üçüz doğurmasının pek rastlanan bir durum olmadığını belirtiyor.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Adnan Aslan, 40 yaşında genelde tüp bebek tedavisi sonucu hamile kalındığına dikkat çekerek 40 yaşındaki İfakat Zenginal’ın normal yollarla hamile kalarak üçüz doğurmasının pek rastlanan bir durum olmadığını söyledi.
Anne İfakat Zengin, 40 yaşında evlilik yaptığını evlenmeden önce çocuk hasreti olduğunu ifade ederek çok mutlu olduğunu söyledi. Bir tane çocuk düşünürken üçüz çocuk sahibi olmanın bambaşka bir duygu olduğunu söyleyen anne Zenginal, “40 yaşında evlendim. Doğal yöntemlerle oldu. Evlenmeden önce çocuk hasretim vardı en büyük hayalim çocuktu. Biz bir tane düşünürken çok şükür üçüz oldu. Bayağı zorlu süreçlerden geçtim. 35 buçuk hafta çocuklar için kendimi feda ettim. Yoğun bakımdan çıktım Allah’ıma şükürler olsun şimdi iyiyim. Çocuklar için her şeye değer. Biri kız ikisi erkek sağlıklılar. Doktorlar durumumum pek rastlanan bir olay olmadığını söylediler. İsteyen herkese Allah nasip etsin” dedi.
Eşi Adem Zenginal’da üçüz babası olmanın mutluluğunu yaşarken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Adnan Aslan da anne ve çocukların sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Aslan, “Anne 40 yaşında. İlginç olan annenin normal olarak hamile kalmış olması. 2 bin gram ağırlığında 3 tane bebek dünyaya geldi. 0Onları yaklaşık 10 gün burada misafir ettik. Bu süreçte dünyaya adaptasyonlarını sağladık. Son derece mutluyuz belki pandemi sürecinin en mutlu anlarından bir tanesi” diye konuştu.
Yaklaşık 10 yıldır böyle bir olayla karşılaşmadığını kaydeden Aslan, “Çok sıra dışı bir doğum. Normalde tüp bebek gebeliklerinde çok sık karşılaştığımız bir durum. Ancak,40 yaşında normal bir gebelik yöntemiyle üçüz doğum yapana hiç rastlamadım. Çok ilginç ve özel bir durum. 10 yıldır böyle bir şeye rastlamadım ilk defa böyle bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Çocuklarda son derece sağlıklı. Bebeklerin ikisi erkek biri kız. Annenin küçük çaplı da olsa sağlık sorunları olmuş ancak hayati anlamda bir sıkıntısı yok. Genel durumu şu anda stabil, gayet iyi. Bebeklerine bakabilecek durumda. Gebeliği ilginç kılan, annenin 40 yaşında olmasına rağmen normal yolla hamile kalmış olması ve bu hamilelikten de üçüz bebeklerinin dünyaya gelmesi. Çok özel bir durum bizim için mutluluk verici bir tablo. Anne bebeklerine kavuştuğu anda çok heyecanlandı gözleri doldu. Neticede onların mutluluklarına bizde ortak olduk. Sevindirici bir durum” ifadelerini kullandı.

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