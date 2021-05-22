Hacıkerimoğlu: "Kafasındaki maçı değil, sahadaki maçı yönetenler kalıcı olacak"

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, Trabzon'da görev yapan basın mensuplarını ağırladı. Hacıkerimoğlu, çok tartışılan hakem kararlarına yönelik olarak, "Kafasındaki maçı değil, sahadaki maçı yöneten hakem görevine devam edecek" dedi.

Kocaelispor ile Hekimoğlu Trabzon arasında oynanan karşılaşmanın ardından TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç ile beraberindeki gazeteciler, Mustafa Hacıkerimoğlu'nu İstanbul'daki ofisinde ziyaret etti. Hacıkerimoğlu görüşmede, TFF’nin yeni sezon öncesi uygulamaya sokmayı planladığı bazı uygulamalar ve çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Hacıkerimoğlu, çok tartışılan hakem kararlarına yönelik olarak, "Kafasındaki maçı değil, sahadaki maçı yöneten hakem görevine devam edecek" dedi.

Gelecek sezon için maçların seyircili oynanması konusunda ise Sağlık Bakanlığı ile sürekli istişare halinde olduklarını ifade eden Hacıkerimoğlu, “Seyirci futbolun olmazsa olmazı. Biz de onları tribünde görmek istiyoruz. Bu konuda TFF olarak süreci çok iyi takip ettiğimizin bilinmesini isterim” diye konuştu.

TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç da Hacıkerimoğlu'nun gerek Trabzon gerek Türk futbolu için önemli katkılar yaptığını söyledi. Kendilerini ağırladıkları için Hacıkerimoğlu'na teşekkür eden Kılıç, "Trabzon sporu için birlikte çok daha güzel işlere ve projelere imza atacağımıza inanıyorum" dedi.

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