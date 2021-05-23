Abdullah Avcı'dan kolej havası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Abdullah Avcı'dan kolej havası

İHA

Abdullah Avcı'dan kolej havası

Bu sezon Süper Lig'de dibi görmesinin ardından göreve getirdiği Abdullah Avcı ile birlikte Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan Trabzonspor'da önümüzdeki sezon kolaj havası esecek.
Sezona kabus gibi bir başlangıç yapmasının ardından göreve getirdiği Abdullah Avcı ile birlikte önemli bir çıkışa imza atarak ilk dört takım arasında yer alan Karadeniz ekibi gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadronun temellerini atmayı hedeflerken, Avrupa arenasında da boy gösterecek. Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan bordomavililer kadro planlamasını da bu doğrultuda yapıyor.

Avcı, mimar gibi çalışıyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordomavili takımın başına geldiği günden itibaren mimar gibi çalıştı. Süper Lig'de sıkıntılı günler yaşayan takımını yarışmacı kimliğe sokan deneyimli teknik adam bazı isimlerle yolları ayırırken, kadroya kattığı yeni isimlerle de takımın çehresini değiştirdi. Yeni sezon öncesi de titiz bir çalışma içerisine giren Avcı, ilk planda oyunu iki yönlü oynayabilen oyuncuları kadroya katmayı hedeflerken, rekabetçi bir takımla da yeni sezon hazırlıklarına başlamayı planlıyor.

Trabzonspor, Avcı ile birlikte oyun sistemlerine yatırım yapacak
Mali açıdan önemli bir süreçten geçen Trabzonspor, ekonomik olarak dengeyi büyük oranda sağlamış durumda. Abdullah Avcı ile birlikte önümüzdeki sezonun planlarını yapan bordomavili kulüp, altyapıyla birlikte A Takım kadrosuna katacağı oyunculara akıllı para harcayarak oyun sistemlerine yatırım yapmayı hedefliyor.

İletişim ruhu
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yeni sezonda en etkin kullanacağı dil iletişim olacak. Takım kurgusu içinde gelecek sezon özgür bir ortam oluşturmayı planlayan Avcı, oyuncularla sağlıklı bir iletişim ağı kuracak. Antrenman sahasında ve saha dışında kuracağı doğru iletişimle oyuncuların iç dünyasına temas edecek olan deneyimli teknik adam birbirini tamamlayan oyuncu grubu oluşturacak.

Daha sıkı bağlar
Abdullah Avcı, birbirine daha yoğun duygularla bağlı takım oluşturmak için yeni sezon hazırlık kampını önemli bir fırsat olarak değerlendirecek. Takımdaki tecrübeli ve genç isimleri kaynaştırarak yeni yeteneklerin de ön plana çıkması için çalışacak olan deneyimli teknik adam, ekibiyle birlikte uygulayacağı antrenman programlarıyla süreci destekleyecek.

Yönetimin etkisi
Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın, Trabzonspor'da kolej takımı havası oluşturma hedefinde en büyük destekçisi yönetim kurulu. Önceki sezonların aksine takımla, kulüp personelinin son zamanlardaki kaynaşması dikkat çekiyor. Avcı'nın kulüpte oluşturduğu aile ortamı da bugünkü tablonun en önemli etkenlerinde biri. Ekonomik sıkıntılara rağmen düzenli yapılan ödemeler hem futbolcu kadrosuna hem de personele rahat bir çalışma ortamı sağlarken, önümüzdeki sezon da bordomavili yönetim bu duruşundan taviz vermeyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor´a Brezilyalı genç forvet
YEREL HABERLER Trabzonspor´a Brezilyalı genç forvet
Trabzon’da yatlar ve tekneler yaz sezonuna hazırlanıyor
YEREL HABERLER Trabzon’da yatlar ve tekneler yaz sezonuna ...
TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hacıkerimoğlu: Gelecek sezon taraftarları tribünde görmek istiyoruz
YEREL HABERLER TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hacıkerimoğlu: Gelecek sezon ...
Abdullah Avcı'nın Riva heyecanı
YEREL HABERLER Abdullah Avcı'nın Riva heyecanı
Hacıkerimoğlu: "Kafasındaki maçı değil, sahadaki maçı yönetenler kalıcı olacak"
YEREL HABERLER Hacıkerimoğlu: "Kafasındaki maçı değil, sahadaki maçı ...
"FETÖ kimlik bilgilerinizi ele geçirdi' diyerek dolandırmaya devam ediyorlar Son kurban 31 bin lira dolandırıldı
YEREL HABERLER "FETÖ kimlik bilgilerinizi ele geçirdi' diyerek ...
Yıldırım düşen evde yangın çıktı
YEREL HABERLER Yıldırım düşen evde yangın çıktı
Doktorları şaşırtan doğum 40 yaşındaki annenin üçüz sevinci
YEREL HABERLER Doktorları şaşırtan doğum 40 yaşındaki annenin üçüz ...
Karşıdan karşıya geçmek isterken az kalsın bir otomobilin altında kalacaktı
YEREL HABERLER Karşıdan karşıya geçmek isterken az kalsın bir ...
Başkan Zorluoğlu Of’ta muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Zorluoğlu Of’ta muhtarlarla buluştu
Trabzon için o noktaya dikkat çekti Trabzon Sağlık İl Müdürü Hakan Usta: "Bizim asıl kurtarıcımız aşılar; İlimizde özellikle 55-64 yaş grubu aşı oranlarında bir tutukluk olduğunu hep söylüyorduk, bu halen devam ediyor” “Kurallara riayet eden bir halk yapımız var; İnşallah bunun artarak devamıyla birlikte biz bu vakaların üstesinden geleceğiz”
YEREL HABERLER Trabzon için o noktaya dikkat çekti Trabzon Sağlık İl ...
Trabzon'da kaza; diş hekimi yaralandı, eşi öldü
YEREL HABERLER Trabzon'da kaza; diş hekimi yaralandı, eşi öldü
Freni boşalan kamyonet yol kenarına çarparak durabildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Freni boşalan kamyonet yol kenarına çarparak ...