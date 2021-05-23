Akçaabat'ta iki proje daha hayata geçiyor

Trabzon'un Akçaabat İlçesi'nde iki projenin hayata geçmesi için Vakıfbank’tan finansal destek geldi.

Akçaabat ilçesinde Merkez İlköğretim Okulunun yıkılarak yeniden yapılması ile eski Merkez İlkokulu tarihi binasının Müze olarak kullanılmak üzere restorasyon işlemleri için finansal desteği Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında sağlıyor.

Akçaabat için vadettiği projeleri ve daha yaşanılabilir bir Akçaabat inşa etme adına gece gündüz gayret gösterdiklerini ifade eden Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim “ 2019 yılı Yerel Seçimler öncesinde Merkez İlkokulu önündeki tarihi binanın restore edilerek müze olarak Akçaabat’a kazandırmak için vaatte bulunmuştuk. Bir yandan bu binanın müze olarak restorasyonu için proje üretirken diğer yandan bahse konu alanın daha nitelikli hale getirmek adına çalışmalar yaptık. Yapılan dayanıklılık testi sonrasında yıkılması yönünde karar verilen mevcuttaki Merkez İlköğretim Okulu binasının yıkımın yapılarak, daha modern daha donanımlı olarak, arsası belediyemiz tarafından Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilen mevcut konumun biraz daha iç kısımdaki Belediyemize ait yere yeniden yapılmasını planladık. Binanın yıkılması sonucu oluşacak alan ile okul bahçesinin Müze ile bütünleşik halde yeşil alan ve meydan olarak nitelikli hale getirmek için de proje çalışmamızı yürütüyoruz"

Ekim, "Memleketine katkı verebilmek adına her zaman uğraş veren Akçaabatlı hemşehrimiz Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih’i arayarak bahse konu projelerimizden kendisine bahsettim ve bu projeleri hayata geçirebilmek için destek istedim. Genel Müdürümüz de konuyu bankanın yönetim kuruluna sundu ve neticeyi bizlere şöyle iletti. ‘Doğduğum, büyüdüğüm memleketime ve okuduğum okuluma katkım olsun diye, bankamızın sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, Merkez İlköğretim Okulunun yeniden inşası ve Merkez İlkokulu Önündeki tarihi binanın müze olarak restore edilmesi konusunda yönetim kuruluna müzekkere sundum. Müzekkerede 24 derslikli Merkez İlkokulun yeniden inşası ve tarihi binanın müze olarak yapılası konusunda bağış niteliğindeki yetkiyi kendime aldım. Akçaabat’ımıza hayırlı uğurlu olsun. Akçaabatlı hemşehrimiz, Vakıfbank Genel Müdürümüz Abdi Serdar Üstünsalih başta olmak üzere emeği geçenlere şahsım ve ilçem adına şükranlarımı sunuyorum. Bu yatırımların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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