İtalya kulüpleri Ekuban için bastırıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İtalya kulüpleri Ekuban için bastırıyor

İHA

İtalya kulüpleri Ekuban için bastırıyor

Süper Lig'de bu sezon Trabzonspor'da en iyi dönemini yaşayan Calep Ekuban için İtalya kulüpleri ısrarını sürdürüyor. Bordomavililer ise yıldız oyuncuya gelen teklifleri değerlendirmeye alırken, önümüzdeki günlerde bu transferle ilgili sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
Trabzonspor'un Ganalı oyuncusu bu sezon forma giydiği 32 maçta 10 gol ve 4 asistle oynayarak bordomavili kulüpte en iyi dönemini geçirdi. Korona virüse yakalanmasına rağmen toparlanan ve takımına katkı vermeye devam eden oyuncu için İtalya kulüpleri israrını sürdürüyor.
Karadeniz ekibi, 20182019 sezonunda İngiltere'nin Leeds United takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Caleb Ansah Ekuban'ın, satın alma hakkını da geçtiğimiz sezon 1 milyon Euro karşılığında kullanmıştı. Oyuncunun bugünkü piyasa değeri ise 6 kat çıkarak 7 milyon Euro'yu aşmış durumda. Fiorentina ve Sampdoria gibi İtalya'nın köklü kulüpleri oyuncu için ısrarını sürdürürken, Karadeniz ekibi ise bu rakamı 10 milyon Euro bandına çekerek pazarlıkları buradan başlatmayı planlıyor.

Performansının üstüne koyarak devam etti
Ekuban'ı transfer etmek isteyen kulüplerin ısrarı karşısında aceleci davranmayan bordomavili kulüp yıldız oyuncusunu kolay kolay elinden çıkarmayı düşünmüyor. Bordomavili kulüple geçirdiği sezonlarda forma giydiği 103 resmi maçta 29 gol atıp 18 asist yapan oyuncu maç başına ise 2.01 puan ortalaması ile oynadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor'un acı günü
YEREL HABERLER Trabzonspor'un acı günü
Akçaabat'ta iki proje daha hayata geçiyor
YEREL HABERLER Akçaabat'ta iki proje daha hayata geçiyor
Abdullah Avcı'dan kolej havası
YEREL HABERLER Abdullah Avcı'dan kolej havası
Trabzonspor´a Brezilyalı genç forvet
YEREL HABERLER Trabzonspor´a Brezilyalı genç forvet
Trabzon’da yatlar ve tekneler yaz sezonuna hazırlanıyor
YEREL HABERLER Trabzon’da yatlar ve tekneler yaz sezonuna ...
TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hacıkerimoğlu: Gelecek sezon taraftarları tribünde görmek istiyoruz
YEREL HABERLER TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hacıkerimoğlu: Gelecek sezon ...
Abdullah Avcı'nın Riva heyecanı
YEREL HABERLER Abdullah Avcı'nın Riva heyecanı
Hacıkerimoğlu: "Kafasındaki maçı değil, sahadaki maçı yönetenler kalıcı olacak"
YEREL HABERLER Hacıkerimoğlu: "Kafasındaki maçı değil, sahadaki maçı ...
"FETÖ kimlik bilgilerinizi ele geçirdi' diyerek dolandırmaya devam ediyorlar Son kurban 31 bin lira dolandırıldı
YEREL HABERLER "FETÖ kimlik bilgilerinizi ele geçirdi' diyerek ...
Yıldırım düşen evde yangın çıktı
YEREL HABERLER Yıldırım düşen evde yangın çıktı
Doktorları şaşırtan doğum 40 yaşındaki annenin üçüz sevinci
YEREL HABERLER Doktorları şaşırtan doğum 40 yaşındaki annenin üçüz ...