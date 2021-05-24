Kanuni Bulvarı’nın inşaası için istimlak edilen binaların yıkım çalışmaları sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kanuni Bulvarı’nın inşaası için istimlak edilen binaların yıkım çalışmaları sürüyor

İHA

Kanuni Bulvarı’nın inşaası için istimlak edilen binaların yıkım çalışmaları sürüyor

Türkiye’nin en maliyetli şehir içi yolları arasında gösterilen Trabzon’daki toplam 28 km’lik Kanuni Bulvarı’nın yapımı ile ilgili istimlak edilen binaların yıkım çalışmaları sürüyor.
Trabzon’da 2011 yılında temeli atılan ve önemli bir ulaşım altyapısı olarak planlanan Kanuni Bulvarı’nın 2. kısmında çalışmalar ErdoğduBoztepe arasında yoğunlaşırken, çalışma kapsamında Boztepe Mahallesi Cephanelik Sokak’ta istimlak edilen binaların yıkım işleri büyük bir titizlikle sürüyor.
Karadeniz Sahil Yolu’nun Akyazı kavşağından başlayarak, Erzurum yolunun Çağlayan kavşağında son bulacak 2x3 şeritli bölünmüş yol olarak planlanan Kanunu Bulvarı projesinde 22 köprülü kavşak, toplam uzunluğu 6,8 kilometre olan 8 çift tüp ve 441 metre uzunluğunda 1 tek tüp olmak üzere toplam 17 tünel ve toplam uzunluğu 7 bin 888 metre olan 55 köprü bulunuyor.
Şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası trafiğe hizmet veren Karadeniz Sahil Yolu’nun bugüne kadar 2 bin 439 metre çift tüplü Akyazı Tüneli, Akyazı bağlantılı 444 metre tek tüp tünel ile bin 19 metre uzunluğundaki çift tüp tüneller ve bu yolların sahil bağlantılı yolları 4,5 km, stadyum bağlantılı yolları 4,2 km ve Kanuni Bulvarı 5,8 km olmak üzere yaklaşık 14,5 km yol tamamlanarak trafiğe açılmıştı.
Kanuni Bulvarı bünyesinde yer alan 534 metre uzunluğundaki çift tüplü Bahçecik Tüneli, 673 metre uzunluğundaki çift tüplü Boztepe Tüneli’nde kazı destek çalışmaları tamamlanırken, üst yapı çalışmaları ise sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İtalya kulüpleri Ekuban için bastırıyor
YEREL HABERLER İtalya kulüpleri Ekuban için bastırıyor
Trabzonspor'un acı günü
YEREL HABERLER Trabzonspor'un acı günü
Akçaabat'ta iki proje daha hayata geçiyor
YEREL HABERLER Akçaabat'ta iki proje daha hayata geçiyor
Abdullah Avcı'dan kolej havası
YEREL HABERLER Abdullah Avcı'dan kolej havası
Trabzonspor´a Brezilyalı genç forvet
YEREL HABERLER Trabzonspor´a Brezilyalı genç forvet
Trabzon’da yatlar ve tekneler yaz sezonuna hazırlanıyor
YEREL HABERLER Trabzon’da yatlar ve tekneler yaz sezonuna ...
TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hacıkerimoğlu: Gelecek sezon taraftarları tribünde görmek istiyoruz
YEREL HABERLER TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hacıkerimoğlu: Gelecek sezon ...
Abdullah Avcı'nın Riva heyecanı
YEREL HABERLER Abdullah Avcı'nın Riva heyecanı
Hacıkerimoğlu: "Kafasındaki maçı değil, sahadaki maçı yönetenler kalıcı olacak"
YEREL HABERLER Hacıkerimoğlu: "Kafasındaki maçı değil, sahadaki maçı ...
"FETÖ kimlik bilgilerinizi ele geçirdi' diyerek dolandırmaya devam ediyorlar Son kurban 31 bin lira dolandırıldı
YEREL HABERLER "FETÖ kimlik bilgilerinizi ele geçirdi' diyerek ...
Yıldırım düşen evde yangın çıktı
YEREL HABERLER Yıldırım düşen evde yangın çıktı
Doktorları şaşırtan doğum 40 yaşındaki annenin üçüz sevinci
YEREL HABERLER Doktorları şaşırtan doğum 40 yaşındaki annenin üçüz ...