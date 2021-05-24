Ortahisar Belediye Başkanı Genç :"Covid 19 şehir hastanelerinin önemini artırdı"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Şehir Hastanesi Proje Müdürü Toygun Keskin ile Akyazı’ya yapılan şehir hastanesi inşaatının son durumuyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Şehir hastaneleriyle Türkiye’nin sağlıkta çağ atladığına dikkati çeken Başkan Genç, “Şehir Hastanesi, Trabzon’a ve bölgeye sağlık alanında yapılacak olan en büyük proje. Sağlıkta konforu ve kaliteyi yakaladığımız modern şehir hastaneleriyle birlikte ülkemiz Avrupa ülkeleriyle bile kıyaslanamayacak ölçüde sağlık altyapısını geliştirdi. Birçok şehirde hizmete açılan şehir hastaneleriyle, Türkiye’ye sağlık alanında adeta çağ atladı. Kovid19 salgınında şehir hastanelerinin önemini bir kez daha bütün açıklığıyla ortaya çıktı. Şu anda ülkemizde 12 adet şehir hastanesi faaliyette. Şehir hastanelerinin 10 tanesi de yapım aşamasında. Son teknolojiyle donatılmış, çağın bütün ihtiyaçlarına cevap verebilecek altyapıya sahip olan şehir hastanelerinden bir tanesinin şehrimize yapılacak olması son derece önemli bir konu. Şehrimizin prestij projesi ve aynı zamanda çok büyük bir kazanım” dedi.

Yapılacak şehir hastanesiyle bölgenin sağlık üssü olan Trabzon’un bu konumunun daha da pekişeceğini kaydeden Başkan Genç, “Trabzon son yıllarda yapılan sağlık yatırımlarıyla bölgenin sağlık üssü olma yolunda hızla ilerliyor. KTÜ Farabi Hastanesi, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ahi Evren ve diğer hastanelerimizle birlikte 900 yatak kapasiteli şehir hastanemiz ciddi oranda yatak sayımızı artıracak. Zaten bölge illerinin sağlık üssü olan Trabzon’un bu konumu daha da pekişecek. Diğer yandan şehir hastanesi kentimiz için ciddi bir istihdam ve ekonomi demek. Bütün dünyayı etkisi altına almış olan pandemi sürecinde böyle bir hastanenin Trabzon’a kazandırılacak olmasını çok anlamlı buluyorum. Şehir hastanesiyle vatandaşlarımız her türlü sağlık sorunlarıyla ilgili konular için farklı hastanelere gitmek zorunda kalmayacak” ifadelerini kullandı.

Şehir Hastanesi Proje Müdürü İnşaat Yüksek Mühendisi Toygun Keskin ise şehir hastanesinin çok nitelikli bir proje olacağına vurgu yaparak “Zemin etüdü, toprak analizi ve gerekli sondaj çalışmalarını tamamladık. Yakında zamanda kazık çakma işlemine başlayacağız. 4500 adet kazık çakılacak. Proje bütün üniteleriyle birlikte bittiğinde Trabzon sağlık sektöründe çok nitelikli bir eser kazanmış olacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.