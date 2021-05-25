Trabzonspor forvet transferinde rota değiştirdi

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Trabzonspor yönetimi, forvet transferinde öncelik verdiği Danimarkalı forvet Andreas Cornelius´tan, oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçerken, listedeki diğer alternatif isimlere yöneldi.
Trabzonspor, Süper Lig´de tamamlanan sezonda en büyük eksilik yaşadığı mevkilerden biri olan forvet hattını yeni sezon öncesi güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu noktada öncelikli transfer hedefi olarak belirlediği Parma´dan Andreas Cornelius için haftalar öncesinden temaslarını başlatan bordo-mavililer, 28 yaşındaki oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle İtalyan ekibi ile anlaşma sağlayamadı. Cornelius defterini kapatan Karadeniz ekibi, listesindeki diğer alternatif isimlere yöneldi.
TIQUINHO, BACCA VE JOVETIC İDDİASI
Cornelius transferinden vazgeçen Trabzonspor´un, serbest statüde yer alan 31 yaşındaki Tiquinho Soares, Villarreal´dan 34 yaşındaki deneyimli santrfor Carlos Bacca ve 30 Haziran´da Monaco´yla sözleşmesi sona erecek 31 yaşındaki Stevan Jovetic´i gündemine aldığı iddia edildi. Forvet hattına deneyimli bir isim transfer etmek isteyen bordo-mavililerin, ayrıca daha genç ve atletik bir santrforu da kadrosuna katmak istediği kaydedildi.
LEIPZIG, SORLOTH İÇİN İLK TRABZONSPOR´UN KAPSINI ÇALMAK ZORUNDA
Bu arada Trabzonspor´dan sezon başında Bundesliga ekiplerinden Leipzig´e transfer olan ve bu transfer döneminde yeniden bordo-mavili takımın gündemine gelen Alexander Sörloth için de öncelik Trabzonspor´da bulunuyor. 25 yaşındaki Norveçli golcünün Türkiye'ye kiralık veya kesin transferinde, sözleşmesinde yer alan maddeye göre Leipzig kulübü ilk olarak oyuncuyu Trabzonspor´a teklif etmek zorunda. Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Sörloth´un geleceğiyle ilgili kararı kulübünün vereceği, buna göre şartları ve bu transferi konuşmanın doğru olacağını söyledi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-05-25 10:36:40
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