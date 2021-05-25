Trabzon merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

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Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)TRABZON merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda örgütün 'mahrem imam'ları ile ankesörlü telefonlarla haberleştikleri belirlenen, aralarında 1 yüzbaşı ve muvazzaf subayın da bulunduğu 8 şüpheli, gözaltına alındı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Trabzon merkezli İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı olarak belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyonlarda, örgütte ankesörlü telefonları kullanarak, ardışık arama yöntemiyle `mahrem imam´lar ile haberleştikleri tespit edilen 1 yüzbaşı ve muvazzaf subayın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu TEM Şube Müdürlüğü´nde sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2021-05-25 11:18:02



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