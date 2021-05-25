Özel düzenekle kenevir yetiştirenlerin 'hayalleri suya düştü'



Selçuk BAŞAR/TRABZON (DHA)TRABZON´da polis; ışıklandırma, ısı, buhar ve havalandırma sistemiyle kenevir yetiştirilen eve baskın düzenledi. Baskın da 2 kişi gözaltına alınırken, polis operasyon görüntülerini 'Hayallerini suya düşürdük' notuyla paylaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu yetiştirdikleri bilgisi üzerine harekete geçip, takibe aldığı A.A. ve O.Ç.´nin kaldığı eve baskın düzenledi. Baskın yapılan evde kenevir yetiştirmek için led ışıklandırma, ısı, buhar ve havalandırma sistemiyle hazırlanan özel düzenek kurulduğu görüldü. Çok miktarda uyuşturucu, kenevir tohumunun yanı sıra özel oluşturulan düzenekteki cihazlara el koyan ekipler, şüpheli A.A. ve O.Ç.'yi de gözaltına alındı.

Bu arada Emniyet Müdürlüğü, ele geçen uyuşturucu ve baskın anlarına ait görüntüleri, 'Hayallerini suya düşürdük' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR

2021-05-25 17:49:52



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