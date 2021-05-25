Trabzonspor, Gervinho ve Peres'i Trabzon'a getirdi

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Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı İtalya'nın Parma Kulübü'nden Gervinho ve Roma'dan Bruna Peres, Trabzon'a geldi.

Özel uçak ile Trabzon'a gelen Gervinho ve Peres'e bordomavili taraftarlar, Trabzon Havalimanı'ndan ayrılırken büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar, pandemi önlemleri çerçevesinde oyunculara çiçek vererek tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulundu. Alınan önlemlere karşın Gervinho, kendilerini karşılamaya gelen taraftarlarla el sıkıştı. Futbolcular, kendilerine karşılayan kulüp menajeri Emrah Tok ile kulübe ait araca binerek kalacakları otele gitti.

Yarın sağlık kontrollerinden geçmesi beklenen oyuncular, bordomavili takım ile sözleşme imzalayacak.

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