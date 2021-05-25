Trabzonspor'da yeni sezon formaları tanıtıldı

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Trabzonspor'da 20212022 sezonu formaları tanıtıldı.

Trabzonspor Kulübü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 20212022 sezonu formalarını tanıttı. Formaların tanıtım videosunun yer aldığı paylaşımda, "Efsane çubuklu formamız, rengini denizden alan açık mavi formamız ve yöresel telkâri işlemeli koyu lacivert formamız Haziranın üçüncü haftası tüm TS CLUB’larda ve online mağazada" ifadelerine yer verildi.

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