Trabzon’da patlayan doğalgaz borusu paniğe neden oldu

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Konaklar Mahallesi’nde alt yapı çalışması sırasında doğal gaz borusu patlaması sonucu mahallede kısa sürede panik yaşandı. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı patlama sonrası patlayan doğal gaz borusu kısa sürede onarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Konaklar mahallesinde yolda yapılan kazı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı. Patlamanın etkisiyle metrelerce yüksekliğe ulaşan doğalgaz, daha sonra olay yerine intikal eden firmaya ait görevlilerce onarılırken, patlama sırasında herhangi bir can ve mal kaybı olmadı. Patlamanın etkisiyle mahalle sakinleri kısa süreli bir panik yaşarken, çalışmalar daha sonra kaldığı yerden yerden devam etti.

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