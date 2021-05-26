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Trabzonspor, Gervinho ve Peres´i KAP'a bildirdi

DHA

Trabzonspor, Gervinho ve Peres´i KAP'a bildirdi


Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA)Trabzonspor Kulübü, dün akşam kente gelen serbest statüdeki sol kanat oyuncusu Gervinho ile sağ bek Bruno Peres´in transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu´na gönderilen yazıda, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bruno da Silva Peres ile Gervais Lombe Yao Kouassi'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-05-26 16:42:41

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