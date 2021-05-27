Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

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Selman KUTLU/TRABZON, (DHA)TRABZON'da E.S. adlı kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Ortahisar ilçesinde E.S.'nin sol elindeki parmağına taktığı yüzük sıkıştı. Yüzüğü çıkaramayan, parmağı şişmeye başlayan E.S., arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşları da yüzüğü çıkaramayınca itfaiyeye haber verildi. Yüzük gelen itfaiye görevlisinin çalışmasıyla çıkarıldı. E.S., itfaiye ekiplerine teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Selman KUTLU

2021-05-27 10:42:20



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