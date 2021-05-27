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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fındık üretimi artacak, yaş çay üretimi düşecek

İHA

Fındık üretimi artacak, yaş çay üretimi düşecek

Türkiye'nin en önemli bitkisel ürünlerinden olan fındık üretiminin ülke genelinde bir önceki yıla göre yüzde 5,3 oranında artarak 665 bin tondan 700 bin tona yükseleceği, yaş çay üretiminin ise bir önceki yıla göre yüzde 1,2 oranında azalarak 1,42 milyon tondan 1,4 milyon tona düşeceği tahmin ediliyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı verileri kullanılarak Resmi İstatistik Programı kapsamında TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü tarafından derlenen bilgilere göre, Türkiye genelinde tarımsal ürünler 2021 yılının ilk tahmininde bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 4,7, sebzelerde yüzde 0,3 azalış gösterirken, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 7,1 oranında artış gösterdi. Üretim miktarlarının 2021 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 67,9 milyon ton, sebzelerde 31,1 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 25,3 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.
Doğu Karadeniz bölgesinin en önemli bitkisel ürünlerinden olan fındık üretiminin ülke genelinde bir önceki yıla göre yüzde 5,3 oranında artarak 665 bin tondan 700 bin tona yükseleceği, yaş çay üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 1,2 oranında azalarak 1,42 milyon tondan 1,4 milyon tona düşeceği ve kivi üretiminin ise yüzde 7,1 oranında artarak 73 bin 745 tondan 79 bin tona yükseleceği tahmin edildi.

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