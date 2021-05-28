Trabzonspor´da Hamsik çılgınlığı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Deneyimli bir orta saha oyucusunu kadroya katmak isteyen Trabzonspor´un Marek Hamsik ile ilgilendiği öğrenilirken, bordo-mavili taraftarlar da sosyal medyadan başlattıkları kampanya ile 33 yaşındaki Slovakyalı ismi takımlarına davet etti.
Tamamlanan sezonda genç bir kadro ile mücadele eden ve yeni sezonda teknik direktör Abdullah Avcı´nın talebi doğrultusunda tecrübeli isimleri kadroya katmayı planlayan Trabzonspor, bu noktada transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hücum hattına 34 yaşındaki Gervinho ve savunmaya da 31 yaşındaki deneyimli sağ bek Bruno Peres´i transfer eden bordo-mavililer, orta saha bölgesi için de arayışlarını sürdürüyor.
TEKNİK HEYET SICAK BAKIYOR
Trabzonspor´un, yıllarca İtalya Seri A ekiplerinden Napoli formasını giydikten sonra Çin ve daha sonra İsveç liginin yolunu tutan Marek Hamsik ile ilgilendiği öğrenildi. Menajerinin oyuncuyu bordo-mavili takıma önerdiği, teknik heyetin de bu transfere sıcak baktığı kaydedildi. Resmi olarak görüşmelerin henüz başlamadığı öğrenilirken, önümüzdeki günlerde Trabzonspor´un Hamsik için harekete geçebileceği ifade edildi.
BİNLERCE TARAFTAR HAMSIK´I TRABZONSPOR´A DAVET ETTİ
Bu arada deneyimli orta saha oyuncusu Hamsik´i takımda görmek isteyen bordo-mavili taraftarlar da sosyal medyada kampanya başlattı. Binlerce Trabzonsporlu taraftarlar organize olarak, oyuncunun sosyal medya hesabındaki son paylaşımına `Come to Trabzonspor´ yorumunu yazarak deneyimli orta sahayı Trabzonspor´a davet etti.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-05-28 10:31:49
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