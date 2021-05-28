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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon'da kent merkezindeki alt yapı çalışmalarında sona geliniyor

İHA

Trabzon'da kent merkezindeki alt yapı çalışmalarında sona geliniyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar ilçesinde başlatılan altyapı çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor. Büyükşehir ekipleri, esnafın ve vatandaşın mağdur olmaması adına yoğun çalışma yürütüyor.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (IPA) kapsamında başlatılan altyapı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Şehirde yaklaşık 50 yıl altyapı sorunu yaşanmamasını sağlayacak proje için ekipler gece gündüz demeden çalışıyor. Ortahisar ilçesinde bulunan Kunduracılar Caddesi, Uzun Sokak, Atatürk Alanı, Gazipaşa Caddesi ve Maraş Caddesi’nde yürütülen kanalizasyon, yağmur suyu hattı, içme suyu, doğal gaz ve telekomünikasyon çalışmalarının ardından vatandaşların ve esnafın mağduriyet yaşamaması adına kademeli olarak üstyapı geçici kaplama uygulaması gerçekleştiriliyor.
Trabzon Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak Ortahisar ilçesinde başlattığımız altyapı çalışmaları, hız kesmeden devam ediyor. Şehrin altyapı sorununu çözüme kavuşturacak çalışmalar sırasında sabır gösteren esnaf ve vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Şu anda kent merkezinde çalışmaları büyük oranda tamamlamış bulunmaktayız. Altyapı çalışmalarımızı hızlı bir şekilde bitirerek üstyapı çalışmalarına geçeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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