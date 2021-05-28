Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balık fiyatları el yakıyor İstavritin kilosu 60, barbunun kilosu ise 70 TL’den satılıyor Balık fiyatları yüksek olunca balık hali en sessiz günlerini yaşarken, bazı balıkçılar tezgahlarını kapatıp sebze ve meyve satışına yöneldi

İHA

Balık fiyatları el yakıyor İstavritin kilosu 60, barbunun kilosu ise 70 TL’den satılıyor Balık fiyatları yüksek olunca balık hali en sessiz günlerini yaşarken, bazı balıkçılar tezgahlarını kapatıp sebze ve meyve satışına yöneldi

Trabzon’da son günlerde balık fiyatlarının çok yüksek olması hem balık hali esnafını hem de tüketiciyi üzüyor.
Tezgahlarda iri istavritin kilosu 60 TL’den, barbunun ise 70 TL’den satılırken balıkçılar da, tüketiciler de durumdan pek memnun gözükmüyor. Balık fiyatları yüksek olunca balık hali en sessiz günlerini yaşarken, bazı balıkçılar tezgahlarını kapatıp sebze ve meyve satışına yöneldi.
Yaklaşık 35 yıldır balıkçılık sektörüyle uğraşan Yakup Bektaşoğlu, istavritin fiyatının hiç bu kadar yüksek olduğunu görmediğini belirterek vatandaşın da balığa pek rağbet etmediğini söyledi. İri istavritin kilosu 60, iri barbunun ise 70 TL’den satıldığını belirten Bektaşoğlu, “Şu anda tezgahımızda barbun, istavrit, mezgit, alabalık ve somon gibi balık çeşitlerimiz bulunuyor. Ağırlıklı olarak istavrit ve barbun bulunuyor. Bu sıralar balık pahalı olduğu için vatandaş pek rağbet etmiyor. İstavritin kilosu 2540 TL arasında değişiyor ancak irisinin kilosu 60 TL’yi görmüş durumda. Satışlarımız beklediğimiz gibi değil. Balık gelmeyince bazı balık tezgahları sebze ve meyve satışına yöneldi, bazı tezgahlar da kapatmış durumda. Şu anda balıkçılık yok, Eylül’ü bekliyoruz. Kıyı balıkçıları da şu sıralar pek balık getirmiyor gelen balık beklenenin çok altında. Dolayısıyla bol gelse fiyat da ucuz olur. Yaklaşık 35 yıldır sektörde çalışıyorum özellikle istavritin fiyatı hiç bu kadar yükseldiğini pek hatırlamıyorum. Şu anda en pahalı balıklar iri barbun 5070 TL arasında. İstarvitin irisi 5060 TL“ dedi.
Balık esnaflarından Gökmen Aydın da “Tezgâhlarımızda balık fiyatları çeşitlerine göre değişiyor. İstavritin kilosu 4060 TL arasında değişiyor. Levrek, çupra, kötek gibi çeşitlerimiz var. Köteği 80 TL'den satıyoruz kilosunu. Ancak vatandaş pek rağbet göstermiyor. İstavrit sezon başından beri pahalı diyebiliriz. İriliğine göre fiyatı değişiyor. Vatandaş da fiyatları pahalı buluyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon'da kent merkezindeki alt yapı çalışmalarında sona geliniyor
YEREL HABERLER Trabzon'da kent merkezindeki alt yapı çalışmalarında ...
Trabzon merkezli düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltında alınan 8 şüpheliden 3’ü adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Trabzon merkezli düzenlenen FETÖ operasyonunda ...
Trabzonspor´da Hamsik çılgınlığı
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Hamsik çılgınlığı
Başkan Genç’ten Bakan Muş’a "Hayırlı olsun" ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Genç’ten Bakan Muş’a "Hayırlı olsun" ziyareti
Fındık üretimi artacak, yaş çay üretimi düşecek
YEREL HABERLER Fındık üretimi artacak, yaş çay üretimi düşecek
Doktor adaylarına `rol´ yapan hastalarla eğitim
YEREL HABERLER Doktor adaylarına `rol´ yapan hastalarla eğitim
Trabzon’da Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı FETÖ’den gözaltına alındı
YEREL HABERLER Trabzon’da Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı FETÖ’den ...
Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
YEREL HABERLER Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
Trabzonspor tarihinde 153 yabancı oyuncu transfer etti
YEREL HABERLER Trabzonspor tarihinde 153 yabancı oyuncu transfer ...
Trabzonspor, resmi teklifleri değerlendirecek
YEREL HABERLER Trabzonspor, resmi teklifleri değerlendirecek
Trabzon’un içme suyunun karşılandığı Atasu Barajı’nda doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş: "Bölgeye hiç yağmur yağmasa bile barajdaki su kent merkezine 7 ay yetebilecek"
YEREL HABERLER Trabzon’un içme suyunun karşılandığı Atasu Barajı’nda ...
Trabzonspor'da Gervinho ve Peres için imza töreni düzenlendi (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Gervinho ve Peres için imza töreni ...
Trabzonspor Gervinho ve Peres ile sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Trabzonspor Gervinho ve Peres ile sözleşme imzaladı
Trabzonspor'da Gervinho ve Peres için imza töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Gervinho ve Peres için imza töreni ...
Trabzonspor, Gervinho ve Peres´i KAP'a bildirdi
YEREL HABERLER Trabzonspor, Gervinho ve Peres´i KAP'a bildirdi
Trabzon’da patlayan doğalgaz borusu paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Trabzon’da patlayan doğalgaz borusu paniğe neden oldu
Tünel içinde aşırı hız kazayla sonuçlandı: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Tünel içinde aşırı hız kazayla sonuçlandı: 1 ağır ...
Karadeniz'de 2 ilde vakalar arttı, diğerlerinde düştü
YEREL HABERLER Karadeniz'de 2 ilde vakalar arttı, diğerlerinde düştü
Altın fiyatlarında yaşanan artış en çok Trabzon hasır bileziği satışlarını etkiledi 2-3 sene öncesine göre hasır bileziğe olan talep yarı yarıya düşerken, bir araba fiyatına gelen Trabzon hasır bileziği artık seyirlik oldu
YEREL HABERLER Altın fiyatlarında yaşanan artış en çok Trabzon hasır ...
Trabzonspor'un kadro değeri 46 milyon lira arttı
YEREL HABERLER Trabzonspor'un kadro değeri 46 milyon lira arttı