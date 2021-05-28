Trabzonspor, sözleşmeleri biten oyunculara teşekkür etti



Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) Trabzonspor Kulübü, sözleşmeleri sona eren 5 oyuncuya teşekkür etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "2020-2021 sezon sonu itibariyle sözleşmeleri sona eren profesyonel futbolcularımız Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe´ye kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Karadeniz ekibi, Kamil Ahmet'in sözleşme uzatma ve Marlon'un da satın alma opsiyonu bulunmasına rağmen, bu oyuncularla yola devam etmedi.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-05-28 16:28:36



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