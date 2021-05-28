Gider borusuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)TRABZON'da gider borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ortahisar ilçesi Akyazı Mahallesi´nde gider borusuna sıkışan yavruyu kediyi görenler, kendi imkanlarıyla kurtarmayı başaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Adrese sevk edilen Trabzon Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı Ortahisar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, hilti yardımıyla betonu kırarak gider borusuna ulaşarak yavru kediyi çıkardı. İtfaiye ekipleri, olay yerinden ayrılmayan anne kedi ile yavrusunun buluşma anını cep telefonu kamerası ile görüntüledi.
Kedi, yavrusunu ağzına alarak bölgeden uzaklaşırken, itfaiye personeli ve vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN
2021-05-28 17:49:50
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