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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon merkezli FETÖ Operasyonu

İHA

Trabzon merkezli FETÖ Operasyonu

Trabzon merkezli 3 ilde FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 kişinin sorgusu devam ediyor.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) ankesörlü telefonlarla ardışık arama yöntemini kullanan askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Trabzon, Antalya ve İstanbul illerinde hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alınmıştı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince daha önce sorguları tamamlanan şüphelilerden askeri öğrenciler E.B. ve E.Ç. Trabzon Adliyesi’ne sevk edildi. Cumhuriyet savcısına verdikleri ifadelerin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde hakim karşısına çıkarılan 2 şüpheli, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha önce, uzman çavuş F.M.A., sözleşmeli er H.Ş. ve eski askeri öğrenci İ.Y.B. de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı.
Emniyetteki işlemleri devam eden, aralarında bir süre önce açığa alınan Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Y.G.’nin de bulunduğu, astsubay N.K. ile sözleşmeli er T.A. için ek gözaltı süresi verildi. Gözaltı süresi uzatılan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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