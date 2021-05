Sadi Tekelioğlu: Uğurcan artık gitmeli, Abdülkadir de ofansif orta saha oynamalı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Trabzonspor'da hem A takım, hem de altyapıda uzun yıllar görev yapan ve Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür gibi genç oyunculara ilk kez forma veren tecrübeli teknik adam Sadi Tekelioğlu, Uğurcan Çakır'ın artık gitmesi gerektiğini, Abdülkadir Ömür'ün de sağ kanat yerine ofansif orta saha olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Deneyimli teknik adam Sadi Tekelioğlu, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret ederek, yeni lokal binası için hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür gibi genç oyunculara ilk kez bordo-mavili formayı veren Tekelioğlu, yaptığı açıklamada Trabzonspor altyapısından son dönemde önemli oyuncular çıktığını ancak bunun sürdürülebilir olması gerektiğini söyledi.

"YUSUF YAZICI'NIN FUTBOLU REAL MADRID'E ÇOK UYGUN"

'Yusuf Yazıcı Trabzonspor altyapısında oynarken gelecek vaat eden bir oyuncu görüntüsündeydi ve biz de o dönem elimizden gelen desteği verdik' diyen Tekelioğlu, şöyle devam etti:

"Çok küçüktü, evinin önüne basket potası koyduk, havuza yolladık, ciddi bir fiziksel gelişim sağladı. Bir ara Samsunspor'a kiralanıyordu onu engelledik. En üst düzey ligde ve takımlarda oynayacak potansiyeli var. Yusuf Yazıcı ciddi anlamda üzerine koydu ve koymaya devam edecektir. Yusuf Yazıcı'nın İspanya'da oynamasını isterim, onun futbolu oraya daha uygun bence. Mesela neden Real Madrid olmasın? Oyun anlayışı tam olarak oraya uygun."

"ABDÜLKADİR ÖMÜR OFANSİF ORTA SAHADA OYNAMALI"

Tekelioğlu, Abdülkadir Ömür'ün de çok ciddi çıkış yakaladığı dönemde şansız bir sakatlık yaşadığını kaydederek, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Abdülkadir Ömür'ü ilk oynattığımızda ne kadar yetenekli ve değerli bir oyuncu olduğunu söylemiştik. Ancak şansız bir sakatlık yaşadı. Sonrasında yine toparlama sürecinde. Abdülkadir Ömür'ü eski futbol diliyle sağ açık oynattılar. O mevkide oynayan oyuncunun karşısındaki adamı takip etme görevi de var. Sağ kenar oynuyorsanız sol bek hücuma çıktığı zaman siz de onunla gelmelisiniz. Ekuban onu çok iyi yapıyor. Abdülkadir Ömür'ün en etkili olduğu yer forvet arkası diye tabir ettiğimiz hücuma dönük orta saha oyuncusu olduğu mevkiidir. Dar alanda çok iş çıkarabilen bir oyuncu."

"UĞURCAN ÇAKIR ARTIK GİTMELİ"

Uğurcan Çakır'ın artık transfer olması gerektiğine de değinen Tekelioğlu, bu konuda şunları dedi:

"Uğurcan Çakır artık gitmeli. Geçen sene takım kötü gittiği zaman uğultular başlamıştı. Maalesef futbol böyle bir şey. Takım başarısızsa oklar yavaş yavaş oyunculara dönüyor, bir dönem Yusuf'a döndüğü gibi. O zaman Yusuf'a da, 'Hemen git' demiştim, şimdi aynısını Uğurcan Çakır'a da söylüyorum. Anasının ak sütü gibi helaldir gitmesi. Bursa'dan Ali Akman, Fenerbahçe'den Ömer Faruk Beyaz bizden Selçuk İnan para kazandırmadan ayrıldılar. Bu çocuklar hep kulübü düşündü ve düşünüyor. 25 milyon Euro'ları bulursalar çok iyi bir rakam olur."

"1461 TRABZON'UN KÜME DÜŞMESİ UTANÇ VERİCİ "

Altyapıdan yeni oyuncular çıkartılması gerektiğini de söyleyen Tekelioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ben alt yapıdan profesyonel olan bütün oyunculara, 'İmzaya gidiyorsunuz, kağıdı okumayacaksınız, babam böyle dedi filan dinlemeyeceksiniz' dedim. Hepsi de gitti 10 dakikada attı imzayı çıktı. Hiçbir tanesi kulüple pazarlık yapmadı. İlk transfer Trabzonspor'un hakkıdır. O imzadan sonra kendini kabul ettirirsen zaten kulüp iyileştirmeyi yapar, yaptı. Trabzonspor'un bana göre tarihi yanlışlarından birisi 1461 Trabzon'un 4 yılda 4 lig düşmesi olmuştur. Bunda kimin katkısı varsa bu büyük utanç. Şimdi rezerv lig için uğraş veriliyor ama var olanı yaşatmadık. U21 Lig'inde A takım oyuncuları oynatılırken oradan kaç oyuncu kazandık ki şimdi bu uygulamayı geri istiyoruz. 1461 yaşatılsa hiç böyle bir sorun olmayacaktı. 1461 Trabzon'da o dönem oynayan oyuncular hala bu liglerde ciddi yerlerde."

"ALTYAPIDAN ÇIKAN HER OYUNCU A TAKIMDA OYNAMAYAZ"

Altyapıdan çıkan her oyuncunun A takımda oynamayacağını da ifade eden Tekelioğlu, "Trabzonspor'un bir sonraki satışı olmayan oyuncuları almasını doğru bulmuyorum. Bunu söylerken altyapıdaki oyunculara da şunu söylemek istiyorum, 'Alttan kim gelirse gelsin burada oynar' mantığı doğru değil. Bu mantıktan kurtulmamız gerekiyor. Şu an Trabzonspor bir oyuncusu 3'üncü Lig'e kiralık gönderdiğinde oyuncu bunu beğenmiyor. Eskiden amatöre dönenler dahi oluyordu. Bu durumda oyuncuların bakış açılarını değiştirmeleri ve orada da kendilerini geliştirmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-05-31 10:35:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.