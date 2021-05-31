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Özoran "Sağlık ordumuza 7 binden fazla sağlıkçı ile katkı sağlıyoruz"

İHA

Özoran "Sağlık ordumuza 7 binden fazla sağlıkçı ile katkı sağlıyoruz"

Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Özoran, üniversite olarak toplamda 4 bin 614 mezun, 2 bin 609 mevcut sağlık öğrencisiyle sağlık ordusuna güç kattıklarını söyledi.
Covid19 salgını sürecinde hayat kurtarmak için gecesini gündüzüne katarak çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Özoran, Avrasya Üniversitesi’nin sağlık alanında yetiştirdiği öğrencilerin süreçteki rolünü anlattı.
Özoran “Avrasya Üniversitesi olarak toplamda 4 bin 614 mezun, 2 bin 609 mevcut sağlık öğrencimiz ile ülkemizin sağlık ordusuna güç katıyoruz. Mezun öğrencilerimizin sahada gösterdiği azim, kararlılık ve fedakarca çalışma gayreti tarafımızca takip edilmekte ve bizleri gururlandırmaktadır. Öte yandan mevcut öğrencilerimizin süreçte üstlendiği sosyal sorumluluk projeleri de takdire şayandır” dedi.
Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının tümü özveriyle 24 saat tatil yapmaksızın, aileleriyle görüşmeksizin hizmet verdiklerini belirten Özoran, “Bu toplum için de sağlık çalışanlarına olan güveni, sevgiyi, saygıyı büyük ölçüde arttırdı. Onlarsız olamayacağı anlaşılmış oldu. Bu bağlamda telefonla Fakülte Sekreterliğinden ya da doğrudan öğretim üyelerinden fakültemiz koşulları, kontenjanları vb. konularda bilgi alan öğrenci adayları ve ailelerinin soruları geldi. Ayrıca basın kuruluşlarından Covid19 Pandemisiyle ilgili bulaş yolları insan psikolojisi ve toplum sosyolojisi, insan ilişkileri uzaktan eğitimin olumluolumsuz yönleri hakkında görüş istendi. Bu da gösteriyor ki SBF’nin tüm bölümleri pandemi gibi toplum sağlığı sorununda önem kazanmaktadır. Mesela Sosyal Hizmet, her yaş grubu için seçilmiş gruplar, engelliler, kronik hastalar vb. de psikolojiden sosyolojiye, bakım hizmetlerine önemli katkı ve bu alandaki öğrenci mezunlarımıza da önemli katkı veren bir bölümdür. Yukarıda sayılan nedenlerle giderek artan önem kazandı. Çocuk Gelişimi; pandemi sürecinde uzaktan eğitimle okullara gidemeyen çocukların sosyalleşme gereksinimleri, ebeveyn tutumları, öğretmenler için müfredat gelişimi, izole yaşayan çocuklara gerekli psikolojik desteğin verilmesi vb. konularda giderek artan sorumluluğu belirginleşti. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü; huzur evlerinde pandemi sürecinde izole yaşam süren kişilere yaş ve sağlık durumlarına uygun egzersizlerin neler olduğu ve bu kişilere tedavi yöntemlerinin seçimi ve uygulanmasına katkı sağlamıştır” dedi.
“Hemşirelik bölümü, pandemi döneminde hasta bakımı ile 24 saat ilgilenmesi açısından hemşirelerin diğer sağlık çalışanlarına kıyasla çok daha güçlü vazgeçilmez öneme sahip olduğunu gösterdi” diyen Özoran, “Ayrıca pandemi gibi olağanüstü hallerde bu konuda özellikle eğitim almış halk sağlığı hemşirelerinin korunma başta olmak üzere ihtiyaç olduğunu gösterdi. Ebelik Bölümü; basında gün geçmiyor ki genç anne ve bebekleri ile ilgili Covid19 sorunları gündeme gelmesin. Bu da bize bir kez daha ebeliğin anne çocuk sağlığında kritik temel bir alan olduğunu göstermektedir. Beslenme ve Diyetetik Bölümü tıpkı Egzersiz ve Spor Bilimleri ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümler, gibi pandemide sokağa çıkma kısıtlamasında obeziteye yatkınlık çeşitli kalp damar hastalıklarına yatkınlığın artışının görülmesi nedeniyle diyetin, diyetisyenliğin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Sağlık Yönetimi Bölümünün sağlığın her alanında amaca uygun, ülke ve bölgenin ihtiyaçlarına göre biçimlenen dünya standartlarında sağlık idaresinin gerek olduğunu göstermiştir. Tabi ki dünya sağlık örgütünün tanımlamasına uygun olarak sağlık, organik, pşişik ve sosyolojik bir bütündür. Bu bağlamda aktif öğretimine devam eden Odyoloji Bölümü ve aktif eğitime katılma aşamasında bulunan Gerontoloji, Ergoterapi vb. bölümler açılarak Avrasya Üniversitesinin bölgemiz, ülkemiz ve dünya insan ve toplum sağlığına katkısını arttıracaktır” şeklinde konuştu.
Hemşireliğin daima ön planda olduğunu kaydeden Özoran, “Sağlık alanında bugüne kadar alışageldiğimiz branşlar dallar arasında hemşirelik daima ön planda olmuştur. Yakın gelecekte hastanın yanı başında olmanın yanı sıra danışman olarak eş zamanlı çevrimiçi hemşirelik hizmetleri koruyucu önlemler alanında ön plana çıkacaktır. Bu özellik diğer sağlık bilimleri çalışanları için de söz konusudur. Ancak hemşirelik, sadece fiziksel uygulamalar değil; insani yönü açısından hastalara psikolojik destek sağladığından daima ön planda olmayı sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

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