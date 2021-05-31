Kobani olaylarına karıştı, 7 yıl sonra inşaatta yakalandı

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)AĞRI´nın Patnos ilçesinde, 2014´teki Kobani olayları sırasında kamu binalarına ve iş yerlerine zarar verdiği tespit edilen Ömer A., Trabzon´un Ortahisar ilçesinde saklandığı inşaatta yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Ağrı'nın Patnos ilçesinde, 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde 'Kobani olayları´ olarak bilinen eylemlerde, belediye binasının yakılması, kamu kurum ve kuruluşlarına, emniyet görevlileri ile araçlarına taşlı, sopalı ve patlayıcı maddelerle saldırdığı, iş yerlerine zarar verdiği kamera görüntülerinden tespit edilen Ömer A.´nın, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir inşaatta saklandığı bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülün soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Ömer A.´yı, yakaladı. Gözaltına alınan Ömer A.´nın sorgusunun sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2021-05-31 15:12:27
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.