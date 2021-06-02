Doğu Karadeniz'den 2021 yılının ilk 5 ayında 641 milyon 414 bin 573 dolar tutarında ihracat yapıldı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nden 2021 yılının OcakMayıs aylarında 641 milyon 414 bin 573 dolar tutarında ihracat yapıldığı bildirildi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2021 yılı OcakMayıs döneminde 641 milyon 414 bin 573 dolar tutarında ihracat gerçekleşti. İhracatta bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 14 artış yaşanırken, 2021 yılının ilk 5 ayında Trabzon'un ihracatında yüzde 7, Gümüşhane'nin ihracatında yüzde 38 oranında artış görüldü. En yüksek ihracat artışı ise yüzde 70'lik artış oranı ile Rize'de yaşandı.

Rize ve Gümüşhane'den yüksek oranlı artışlardaki en önemli etkenin en çok ihraç edilen ürünler olan metal madencilik ürün fiyatlarının uluslararası piyasalarda aşırı yükselmesi olduğu öğrenilirken, Artvin ihracatında ise yüzde 6 düşüş yaşandı. Artvin'in en önemli pazarı olan Gürcistan’a talep düşüklüğü nedeniyle özellikle yaş meyve sebze ihracatının bir önceki yıla göre azalmasından kaynaklandığı bildirildi.

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2021 yılı OcakMayıs döneminde en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörlerde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 oranındaki düşüş ve 343 milyon 383 bin 130 dolar tutarında ihracatla fındık ve mamulleri birinci sırada yer alırken, yüzde 36 oranındaki artış ve 89 milyon 116 bin 462 dolar tutarındaki ihracatla yaş meyve sebze ürünleri ikinci sırada yer aldı. Yüzde 77 oranında artış ve 80 milyon 347 bin 519 dolar tutarında ihracatla maden ve metal ürünleri üçüncü sırada, yüzde 6 artış ve 48 milyon 926 bin 265 dolar tutarında ihracatla su ürünleri dördüncü sırada yer aldı.



2021 yılı ilk 5 ayında 119 farklı ülkeye ihracat yapıldı

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Doğu Karadeniz Bölgesi'nden 2021 yılı ilk 5 ayında 119 farklı ülkeye ihracat yapıldığını belirterek, "En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla İtalya, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya ve Polonya olmuştur. Bu ülkelerden İtalya’ya yapılan ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artmış, Rusya Federasyonu’na yüzde 72 ve Çin Halk Cumhuriyeti’ne ise yüzde 64 oranında ihracat artışı yaşanmıştır. Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatımızın 2021 yılı ilk 5 ayını kesintisiz bir şekilde artış ile kapatması bizleri ümitlendirmekte olup ihracatçımızın bu başarıları ile gurur duymaktayız. Doğu Karadeniz Bölgemiz ekonomisinin en büyük girdisini ihracat sağlamaktadır, bundan dolayı bu rakamların önümüzdeki dönemde daha üst noktalara ulaştırılmasını sağlamakta kararlıyız" dedi.



"Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un ihracatçıların karşılaştığı sorunlara neşter vurdu"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un ihracatçıların karşılaştığı sorunlara neşter vurduğunu dile getiren Kalyoncu, "Yeni göreve başlayan Ticaret Bakanımız Mehmet Muş’ un göreve başlar başlamaz ayağının tozuyla hemen bölge ihracatçılarının karşılaştığı sorunlara neşter vurması; Sarp sınır kapısındaki araç kuyrukları, Azerbaycan’ dan transit geçişler için alınan yüksek ücretler ve Kazakistan transit geçişlerinde ihracatçılarımızın yaşadığı sorunları muhatapları ile görüşerek çözüm sözünü alması ihracatçılarımızın büyük takdiri ile karşılanmış ve ihracatçılarımıza moral olmuştur. Bu durum ihracatımıza önümüzdeki dönemde çok önemli katkı sağlayacaktır. Bundan dolayı Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatçıları olarak hemşehrimiz Ticaret Bakanımız Mehmet Muş’ a şükranlarımızı arz ediyoruz. Azerbaycan’ın transit geçiş ücretini kaldırması ve geçişleri hızlandırması, Kazakistan’ın da geçiş belgelerini yeterli hale getirerek transit geçişlerini Türk plakalı taşıtlara açması ile Orta Asya Bölgesine yönelik ihracatımızda büyük bir rahatlama sağlanmış olacaktır" ifadelerini kullandı.

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