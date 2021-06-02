Ürdünlü turistler, güllerle karşılandı



Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)ÜRDÜN'ün başkenti Amman'dan charter uçuşla Trabzon'a gelen turist kafilesi, havalimanında güllerle karşılandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Ürdün-Trabzon uçuşları yeniden başladı. Jordan Aviation hava yolu şirketine ait uçak charter uçuşla 147 yolcusu ile Ürdün´ün Başkenti Amman'dan havalanarak saat 13.15'de Trabzon Havalimanına iniş yaptı. TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı turistleri güllerle karşıladı.

`OLDUKÇA DA MEMNUN AYRILIYORLAR´

Bölgede turizm yatırımcılarının beklentisi olduğunu söyleyen Kantarcı, "Haziran ayı itibari ile haftada bir olan seferler ikiye çıkacaklar. Benzer şekilde diğer Ortadoğu ülkelerinden de direkt uçuşların başlaması ve sayılarının artması bütün bölgemizin ve başta Trabzon olmak üzere yatırımlar yapmış olan yatırımcıların ciddi bir beklentisi. Haftalık programlar yapıyorlar. Bölgemizdeki başta Sümela Manastırı, Zigana dağı, Karaca Mağarası, Uzungöl, Ayder Yaylası, Fırtına Vadisi ve birçok yaylamızı da ziyaret ediyorlar. Dolu dolu bir hafta geçiriyorlar. Oldukça da memnun ayrılıyorlar. Pandeminin etkisi ile birlikte doğal alanlar, doğal destinasyonlar çok daha fazla ön plana çıkıyor. Sağlıkla ilgili önlemler alınmış durumda" diye konuştu.

`ÇOK HEYECANLIYIM´

Ürdün´den Trabzon´a gelen Sümeyye Handan ise, "İlk defa Trabzon´a geldim. Trabzon çok güzel bir yer. Uzungöl, yaylaları oldukça güzel. Herkes Trabzon harika bir yer diyor. Çok heyecanlıyım. Bizi çok güzel karşıladılar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN

2021-06-02 15:28:06



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