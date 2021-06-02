Sürüye saldıran ayılar 11 keçiyi telef etti

Trabzon'un Çaykara ilçesi Şekersu Yaylasında ayıların keçi sürüsüne saldırması sonucu 11 keçi telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, İdris K. isimli sürü sahibi hayvanları ile dağ yolunu kullanarak yürüme Akçaabat’tan ilçesinden Rize'nin Haya Yaylasına doğru yola çıktı. Yaklaşık 200 keçi ve 200 koyunluk bir hayvan ile Çaykara Şekersu Yaylasına gelen sürü sahibi havanın kararması sebebi ile bu yaylada konaklamak zorunda kaldı.



Gece çökünce ayılar sürüye saldırdı

Gece olunca 7 tane çoban köpeği olmasına rağmen bir grup aç ayı sürüye saldırdı. Köpekler ayı ile baş edemezken, bir ayı yaklaşık 200 keçiyi sürüden ayırarak Kırklar Dağı istikametinde kovalamaya başladı. Şekersu Yaylası zirvesi olarak kabul edilen Kırklar Dağı eteklerinde sürü ikiye ayrılırken, keçilerin bir bölümü ayının tırmanamayacağı taşlık ve yokuş alana kaçarak hayatlarını kurtardılar. Sürü sahibi Uzungöl Jandarma Karakol Komutanlığını arayarak yardım talebinde bulundu. Bölgeye giden Jandarma ekipleri 11 keçiyi ölü olarak 120 keçiyi ise sağ olarak buldu.

Kurtarma operasyonuna katılan yöre sakinleri keçilerin büyük bir bölümünün ayının tırmanamayacağı dağlık alana kaçarak canlarını kurtardıklarını ifade etti.

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