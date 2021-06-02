Trabzon’da Haziran ayında yaylalara kar yağdı Kar yağışı yayla yollarını kapattı

Ali Koç her şeyi anlattı!

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Trabzon'un Araklı ilçesi yüksek kesimlerinde 2 Haziran günü başlayan kar yağışı yaylalara ulaşım yollarını kapattı.

Araklı ilçesinin en yüksek kesimdeki mahallesi olan Erikli'de geç saatlerde başlayan kar yağışı şiddetini arttırmasıyla 20 santimetreyi buldu.

Mahallesinden yayladaki hayvanlarının yanına gece çıkmak isteyen bir vatandaşsa yolda karşılaştığı şiddetli kar yağışı karşişinda adeta şoku yaşadı. Bu anları videoya çekerek duygularını paylaştı.

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