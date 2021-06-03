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9 cana mal olan 'ölüm çukuru'na 79 bin TL para cezası

DHA

9 cana mal olan 'ölüm çukuru'na 79 bin TL para cezası


Muhammet KAÇAR/BAYBURT, (DHA)BAYBURT´ta, 3 yıl önce İran plakalı otomobil ile minibüsün, menfez inşaatı için tek şeridi kapatılan yolda açılan 6 metrelik çukura düşmesi sonucu meydana gelen, 6'sı İranlı, 9 kişinin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya ilişkin görülen dava sonuçlandı. Mahkeme `taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan tutuksuz yargılanan şantiye şefi Şeref Ali Köksal´a 42.500 TL, Karayolları Kontrol Şefi H.B.A'ya ise 36.500 TL adli para cezası verdi, 3 sanık ise beraat etti. Avukat İbrahim Erdinç Ünal, "Karar hukuka ve vicdana aykırıdır" dedi.
Kaza, 29 Mart 2018´de saat 20.30 sıralarında, BayburtGümüşhane yolu Akşar beldesi yakınlarında meydana geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nce ihalesi yapılan yolda, şirket tarafından menfez çalışması başlatılınca tek şerit, ulaşıma kapatıldı. Gümüşhane yönünden Bayburt yönüne giden Recep Güzel'in kullandığı 16 KIP 92 plakalı otomobil, sola mecburi yönün gösterildiği levhaya çarptı. Kazayı yara almadan atlatan Güzel, yardım çağırmaya gitti. Bu sırada ulaşıma kapatılan yoldaki menfez çalışması için kazılan 6 metre derinliğindeki çukura, Bayburt'tan Gümüşhane yönüne giden Recep Kuyruk yönetimindeki 61 BT 285 plakalı minibüs ile Alireza Bakhızadeh'in kullandığı 50 E 61910 İran plakalı otomobil düştü. Kazada İran vatandaşı olan sürücü Alireza Bağhizadeh, Adrina Bakhızadeh, Elaheh Shakeri, Kazem Poormehdi, Farideh Molavifard ve Heliya Poormehdı ile minibüs sürücüsü Recep Kuyruk (21) ve yolculardan Muhammet Çakmak (32) ile Esma Adıgüzel (29) hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
14 SAYFALIK İDDİANAME HAZIRLANDI
Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 14 sayfalık iddianame hazırlandı. Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; şantiye şefi Şeref Ali Köksal, usta başları Coşkun Açıkgöz ve Köksal Yıldırım, otomobil ile minibüsün çukura düşmeden önce çarptığı sola mecburi yön levhasını tekrar görünür hale getirmediği gerekçesiyle sürücü Recep Güzel hakkında, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2'şer yıldan 15'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
'İŞARETLEMELER UYGUN YAPILMAMIŞ'
Bilirkişi raporuna göre, firmanın tutuklu şantiye şefi Şerif Ali Köksal´ın kazanın meydana geldiği çalışma alanında işaretlemeleri yol yapım, bakım ve onarımlarda 'Trafik İşaretleme Yönetmenliği'nde gösterilen esaslara göre yapmadığı, düzenlediği işaretleme tutanağının ilgili yönetmenliğe uygun olmadığı, 'işaretleme tutanağında yer alan işaretlemeler ile çalışma alanında yer alan işaretlemeler arasında farklılıklar bulunduğu, tutanaktaki imzalar tamamlanmadan işe başlandığı, trafik tanzim ve uyarıcı işaretlerinden bir kısmının deforme olduğu bir kısmının ise yansıtıcı özelliği kaybettiği, işaretlemeler ilgili yönetmenlikte yer alan esaslara göre yapılmadığı için kazanın oluşumunda kusurlu bulundu. 
`DİKKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ YERİNE GETİRİLMEDİ´
Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı'nın raporunda da şantiye şefi Şerif Ali Köksal´ın tali kusurlu olduğuna yer verildi. Ustabaşları Coşkun Açıkgöz ve Köksal Yıldırım ise bilirkişi raporlarında kusurlu bulunmadı. Savcılıkça 2 şüphelinin, kazanın olduğu menfez inşaatında ustabaşı olarak görev yapmaları kapsamında, kendilerine şirket yetkilisince verilen yetki çerçevesinde, kaza yerinde gerekli tedbirleri almada dikkat ve özen yükümlülüklerini yerine getirmediğine karar verilip, yargılanmaları talep edildi.  
'KONTROL GÖREVİ YERİNE GETİRİLMEMİŞ'
Öte yandan bilirkişi raporunda, Karayolları Kontrol Şefi H.B.A'nın yüklenici firma tarafından düzenlenen işaretleme tutanağını gerek yönetmeliğe gerekse çalışma alanındaki işaretlemelere uygun olmamasına rağmen imzaladığı ve kontrol görevini yerine getirmediği kaydedildi ve  kazanın oluşumunda kusurlu bulundu.
Mahkemeye sunulan farklı bilirkişi ve kurum raporlarında sanıkların kusur oranlarında farklılıklar yer aldı.
2 SANIĞA 79 BİN TL ADLİ PARA CEZASI
Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti `taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan tutuksuz yargılanan şantiye şefi Şeref Ali Köksal´a 42.500 TL, Kontrol Şefi H.B.A'ya ise e 36.500 TL adli para cezası verdi. Sanık ustabaşı Coşkun Açıkgöz ve Köksal Yıldırım ile ilk kazayı yapan otomobil sürücüsü Recep Güzel ise beraat etti. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarının avukatları yerel mahkeme kararına itiraz edecek.
AVUKAT ÜNAL: KARAR HUKUKA VE VİCDANA AYKIRI
Kazada hayatını kaybeden ailelerin avukatı İbrahim Erdinç Ünal yerel mahkemenin para ödülünü teessürle karşıladıklarını belirterek "Vefat eden 9 kişi bir daha ailesi ile görüşemeyecek, evlatlarının arkasında gölge olamayacak ve eşlerinin geri kalan hayatlarında yanlarında bulunamayacaktır. Yargılamadan beklentimiz bu tür kazaların önüne geçilmesi adına caydırıcı nitelikte hapis cezası verilmesidir. 9 kişinin yaşamlarının sona ermesinin cezası ne yazık ki toplamda 79 bin TL olarak belirlenmiştir. Yol yapım çalışması işini üstlenen ancak alınması gereken hiçbir önlemi almayan, kanunları hiçe sayan, insan hayatına zerre önem vermeyen söz konusu bu firma yetkilileri bakımından tesis edilen kararı, müvekkillerimi ve toplum vicdanını bir nebze olsun rahatlatmak maksadıyla yerel mahkemenin vermiş olduğu hukuka ve vicdana aykırı olduğunu düşündüğümüz mevcut kararın kaldırılması amacıyla konuyu bir üst mahkemeye götüreceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Muhammet KAÇAR
2021-06-03 13:27:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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