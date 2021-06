Okyanus canlıları Tünel Akvaryum’da görücüye çıkacak

Trabzon'da bir tünelde inşa edilen ve ismini de buradan alan 'Tünel Akvaryum' projesinde sona yaklaşılıyor.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Tünel Akvaryum projesinde incelemelerde bulundu. Üç etapta yapılması planlanan projenin ikinci ve üçüncü etabını kapsayan akvaryum bölümü ve yan ünitelerinin yapılması ve işletilmesiyle ilgili proje; yapişletdevret modeliyle ihale edilen projede 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren çalışmalarına başlayan firma, akvaryum kısmının oturacağı taban kısmında çalışmalarını sürdürüyor. Yeraltında inşa edilen tünel akvaryumda devam eden çalışmalarla ilgili Başkan Genç, firma yetkilisi Cüneyt Alp Güven'den bilgiler aldı.

Tünel Akvaryum’un giriş bölümünden başlayarak projeyi Başkan Genç'e anlatan Güven, “Bilet gişesinin hemen yanında idari ofisler, muhasebe, reklam ve pazarlama birimi. Buranın bitişiğinde yeşil ekranın önünde hatıra fotoğrafı çekme fonu var. Her akvaryumda bulunması gereken dünya tatlı su bölümü var. Buradan sonra sürüngen, semender ve kurbağa gibi diğer amfibi canlıların yer alacağı bölüm geliyor. Burada akvaryum yok. Burası üç katlı olacak. Orta bölümde yılan, kertenkele ve benzeri hayvanların yumurtaları, kabukları gibi şeyleri sunacağız" dedi.

Akvaryumun bütün bölümlerde eğitici filmlerin ve maket modellerin olacağını belirten Güven, “Teraryum bölümünde en büyük canlımız timsah. Büyük bir timsahımız ve timsah havuzumuz olacak. Yarasalar, bataklıkta yaşayan canlılar, sudan karaya geçiş canlıları amfibiler burada olacak. Bütün bölümlerimizde duvarlarda eğitici filmler, modeller olacak. Akvaryumda görevli personel, gelen ziyaretçilere ve okul gruplarına eğitimler de verecek. Ortamda basit ve sade bir müzik olacak. Üçüncü bölümde ise filtrasyonun nasıl yapıldığı görülecek. Burada balıkların ve diğer canlıların tedavilerinin yapıldığı bölüm olacak. Muayene odasında ziyaretçiler hayvanların nasıl tedavi edildiğini camın arkasından görebilecek. Yani mutfağımızı ziyaretçilerimize açıyoruz. Gizli, saklı hiçbir şeyimiz yok" şeklinde konuştu.



“Dünya denizleri bölümü”

Akvaryumun en önemli niteliklerinden bir tanesinin de öğrencilere ve gelen ziyaretçilere yönelik eğitici faaliyetlerin yapılacak olmasını gösteren Güven, “Dünya denizleri bölümümüz var. En keyifli ve en büyük bölümlerimizden biri. Burada Atlas, Pasifik, Hint ve Büyük Okyanusu hem dekorlarla betimlediğimiz hem de içindeki canlılarla sunduğumuz bir bölümüz var. Bir diğer önemli bölümümüz ise su tüketiminin nasıl önemli olduğunu, atık sular ve içme sularının ne kadar değerli olduğunu ve çocukların bireysel olarak neler yapması gerektiğini anlattığımız bölüm. Plastik atıkların doğaya ne kadar zarar verdiğini ve aynı zamanda bireysel olarak neler yapılması gerektiğini de ziyaretçilerimizle paylaşacağız. Dünya kabukluları bölümümüz var. Bu canlılar genelde yüzeye çıkmadığı için onların kabuklarını sergileyeceğiz. Bir nevi kabuk koleksiyonu oluşturacağız" diye konuştu.



“Köpek balığı bölümü”

Havuzun en çok ilgi çekecek kısmının köpek balığı odası olacağını dile getiren Güven, “Kabuk müzesinden sonra belki de dünyada en çok merak edilen canlılardan olan köpekbalığı bölümümüz var. Köpek balığına tek bir oda ayırdık. Bu oda tamamen köpek balığı odası olacak. Burada üç tane küçük akvaryumumuz var. Köpek balığı aslında yumurtluyor. Burada köpek balığının yumurtadan çıkışını canlı olarak göstereceğiz. Duvarda ise bir köpek balığı maketi olacak" ifadelerini kullandı.



“Ziyaretçiler balıkları besleyebilecek”

Ziyaretçilerin akvaryumda balıkları kendi elleriyle besleyebilecekleri bir bölümün de olacağını ifade eden Güven, “Köpek balığı bölümünden sonra keşif dünyası bölümümüz geliyor. Deniz anası, ahtapotlar, deniz atı, anemonlar gibi küçük deniz canlıları olacak. Bir de balıklara dokunma ve beslenme odamız var. Burada iki tane ayrı havuzumuz var. Bir tane tatlı su, bir tanesi de vatoz gibi balıkların yer aldığı havuz. Orta bölümde bir görevli bir ücret karşılığında ziyaretçilere yem veriyor. Bunlar zaten elden yem yemeğe alıştırılmış balıklar. Hem balıkları sevip, hem de yem veriyorsunuz" dedi.



“Öğrenciler için yarışmalar düzenlenecek”

Proje içinde deniz mağarasının dekoratif olarak canlandırıldığı bir bölümün olacağını söyleyen Güven, “Bir diğer önemli bölümümüz mağara. Dekoruyla, sarkıt ve dikitleriyle beraber bir mağara tasarladık. Deniz mağaralarında yaşayan karides gibi görme yetisi olmayan canlılar burada yer alacak. İnteraktif sergi alanı bölümümüz var. Öğrenciler için yarışmalar düzenleyeceğimiz bir bölüm burası. Yılda bir defa resim ve bir defa da fotoğraf yarışması düzenleyeceğiz. Burası tamamen sergi alanı olarak tasarlandı. Burada yılda 10 ay okullar sergi düzenleyebilecek" diye konuştu.



“Üzerinizden balıklar geçecek”

Güven, projenin ‘amiral gemisi’ olarak nitelediği tünel içinde yapılacak olan tünel akvaryumla ilgili şu bilgileri aktardı:

“Bu tesisimizin amiral gemisi tünel akvaryum. Tünel içinde tünel akvaryum yapacağız. Bu dünyada ilk kez. Üzerinizden, yanınızdan balıklar geçecek. Buranın dekorunu kale duvarı içinde bir akvaryum şeklinde düzenleyeceğiz. İçinde mercanlar olacak. Bir de burada hazine odası olacak. Burayı görsel olarak hazine kasaları ve batıklarla tasarlayacağız. Projemizde sürüngen evinden, timsah odasına kadar her şey var. Bütün akvaryum canlıları burada olacak. Bir akvaryumda olması gereken her şey olacak. Çıkışta ise hatıra eşya reyonu var. Çocuk oyuncakları, çocuk hayvanat bahçesi, minyatür oyuncaklar olacak. Çıkışta da canlı hayvan fotoğraf çekim alanı var. Meselâ burada büyük bir yılanla fotoğraf çektirmek mümkün olacak. Tünel Akvaryumun içinde ziyaretçilerin çıkamadığı bir de asma katımız olacak. Burada akvaryumda çalışan yaşam destek ekibinin ve dalgıçların giyinme ve soyunma odaları yer alacak. Ziyaretçiler; akvaryumda dalgıçların bakım, yaşam destek ve besleme çalışmalarını canlı olarak görecek. Bu da bütün akvaryumlarda çok ilgi çeken bir husus.”

Güven, projenin yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi.

