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Ömer Sağıroğlu: "Hedefi daha yukarılarda olan bir Trabzonspor inşa ediyoruz"

İHA

Ömer Sağıroğlu: "Hedefi daha yukarılarda olan bir Trabzonspor inşa ediyoruz"

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, hedefi daha yukarılarda olan bir Trabzonspor inşa etmeye çalıştıklarını söyledi.
Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan alanda Bizim Neslin Uşakları Derneği (BNU) Bizim Neslin Fidanları projesi kapsamında altyapı sporcularıyla fidan dikim törenine katıldı.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağıroğlu, amaçlarının bütün Trabzon'un değerlerini ön plana çıkarmak olduğunu belirterek, "Bu organizasyonu iki sene önce yapmıştık ama pandemi nedeniyle açılışını gerçekleştirememiştik. Bugün yasakların azalması nedeniyle bu organizasyonu gerçekleştirdik. Oyuncu fidanlarımız ile açılış gerçekleştirdik ve gayet güzel oldu. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Bunu yapmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz" dedi.

"Trabzonspor'un yarışmacı kimliği her zaman ön plandadır"
Trabzonspor'un yarışmacı kimliğinin önemine dikkat çeken Sağıroğlu, "Trabzonspor her zaman yarışmacı kimliği ile ön plandadır ama belli bir ekonomimiz var. Yapılandırma sonrası keyif olarak harcama yapma lüksümüz yok. Bir programın ışığı doğrultusunda transferlerimiz yapılıyor. Bu sene ciddi bir iskelet şeklimiz oluştu zaten biz bu iskelete ilave olarak doğru takviyeleri yapmayı görev edindik. Çok uzun süre çalışılan isimlerden Gervinho ve Peres'e imza attırdık. İki futbolcunun da ismini herhalde kimse tartışmaz. Ücretlerini de takım dengelerini bozmadan yaptık. Bundan sonraki transferde olacak ama benim bilgi vermem doğru değil. 23 transfer daha yapılacak diye bekliyoruz. Onlar da hoca ve başkanın dediği gibi Haziran'da başlayacak olan kampa geleceklerini planlanıyor" şeklinde konuştu.

"Daha büyük bir Trabzonspor inşa etmek için çalışıyoruz"
Bu sezon pandemi nedeniyle seyirci enerjisini bulamadıklarını sözlerine ekleyen Ömer Sağıroğlu, "Bu sene 12. adam dediğimiz taraftarlarımız olmuş olsaydı belki de topladığımız puandan fazlasını toplardık. Seyirci enerjisini maalesef bulamadık. Bu sene hedeflerimiz yine yukarlarda ama ekonomik yapımızın sürdürebilmesi için bir taraftan yetiştirip ve geliştirip satacağız oyuncuları bulup kadroya sokmalıyız. Yine geliştireceğiz ve katkı alacağız ekonomik adına Trabzonspor’un geleceğini güçlendireceğiz. Bu zaten bizim ana ilkemiz. Bunu yaparken de aynı zamanda da üst sıralarda yarışan, hedefi daha büyük olan bir Trabzonspor'da inşa etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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