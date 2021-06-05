Kuaför Samet Zili’den estetik renklendirmenin püf noktaları

Kadınların son dönemlerde saça uygulanan estetik renklendirmeye ilgisi artarken , revaçta olan bu uygulamayla ilgili konuşan kuaför Samet Zili, “İdeal olan, uygulamanın saça yapılmadan önce zemininin tek ya da aralarında sadece ikinci bir ton olarak efektler barındırmasıdır” dedi.

Kuaför Samet Zili, estetik renklendirmelerin müşterilerin isteklerine, ten renklerine, günlük saç kullanım tarzları ve saç yıkama sıklıklarına göre değişen özel seçilmiş tasarımlar olduğunu belirterek ideal estetik renklendirmenin saça yapılmadan önce zemininin tek ya da aralarında sadece ikinci bir ton olarak efektler barındırması olduğunu söyledi.

Doğru olanın uygulama öncesi müşterinin açık tonlamalara karşı maksimum hangi seviyeye kadar haz ettiğini öğrenmek ve uygulanan rengin saçtaki konumuna göre ayarlamak olduğunu dile getiren Zili, “Saç ne kadar ince veya kalın, seyrek ve gür olursa olsun baz her zaman yüzde 100 olarak ele alınmalıdır. Bu şekilde hesaplandığı zaman saçın yüzde kaçlık konumuna estetik renklendirme uygulanacağı daha mantıksal ve daha analitik pratik olacaktır” şeklinde konuştu.



“Fırça tekniği oldukça önemli”

Zili, fırça tekniğinin önemine vurgu yaparak “Estetik renklendirmeler genellikle göz hizasından asimetrik fırça teknikleriyle başlayan ve uçları doğru yoğunlaşan tonlamalardır. Saçın en ön kısmından bir tutam seçilip dipten uçlara kadar boyanması yüze daha bir yumuşaklık kazandıracak blok (contouring, face light ) ismini verdiğimiz teknik sayesinde saç daha bir şıklık kazanacaktır. Fırça tekniği oldukça önemlidir. Kullanılan fırça tekniği kesinlikle dikey bir şekilde tutulup yumuşak dokunuşlarla saça sert hatlar bırakmadan uygulanmalıdır. Kuaförün ressam, kuaför salonun ressamlık atölyesi olduğunu düşünmek olağandır” diye konuştu.



“Kuaför olmak saça canlı tablo çizmekten farksız”

Kuaför olmanın saçı canlı bir tuvalmiş gibi ele alıp saça canlı tablo çizmekten farksız olduğunu ifade eden Zili, “Renklendirme uygulanırken uç renklerinin zemin rengiyle uyumla olmasına ve saça uygulanan tonerin müşterinin ten rengiyle uyuşması oldukça önemlidir. Renklendirme yapılırken ayrılan her tutamın eşit olduğundan emin olunup, geliştirilen krepe tekniğiyle yumuşak geçişler yapmak için saçın uç kısmından hafifçe tutmayı ve krepe için seçilmiş özel taraklar kullanmayı tercih edip diplere yakın çalışılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Kuaför Samet Zili, krepelerin profesyonel bir şekilde atılınca yıkama bölümünde taranırken açılmasının da kolay olacağını belirterek şu şekilde konuştu:

“Yıkama kısmının dinlenme ve medite etme bölümü olduğunu da unutmamalı. Estetik renklendirmelerin en önemli özelliklerinden biri 3 ile 4 aya kadar çok kullanılışlı kalmaları ve bu süre zarfında maksimum yirmi günde bir toner daha taze bir görünümü elde etmek için danışman kuaförünüze gidip yeniletmeniz sizi daha da çekici kılacaktır.”

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