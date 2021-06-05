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Trabzonlu Ramazan Kenan Sofuoğlu'nun yolunda ilerliyor Kendisine hediye edilen motosikletle her gün test sürüşü yapan Ramazan Can hedefinin Kenan Sofuoğlu gibi başarılı olmak olduğunu söylüyor

İHA

Trabzonlu Ramazan Kenan Sofuoğlu'nun yolunda ilerliyor Kendisine hediye edilen motosikletle her gün test sürüşü yapan Ramazan Can hedefinin Kenan Sofuoğlu gibi başarılı olmak olduğunu söylüyor

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu tarafından kendisine hediye edilen motosikleti gözü gibi bakan Ramazan Can, trafiğe kapalı alanda motosikletiyle her gün test sürüşü yapıyor. Ramazan Can hedefinin Kenan Sofuoğlu gibi başarılı olmak olduğunu söylüyor.
AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, bisikletini motorsuz bisiklete dönüştüren 15 yaşındaki Ramazan Can’ı geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Sakarya’nın Akyazı ilçesindeki pistinde ağırlayarak hayalini gerçekleştirirken kendisine bir de motosiklet hediye etmişti. Kendisine hediye edilen motosikleti gözü gibi bakan Ramazan Can, trafiğe kapalı alanda motosikletiyle her gün test sürüşü yaparken eski motosikletini de hatıra olarak ömür boyu saklayacağını belirtiyor.
Trabzon’un Yomra ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Ramazan Can, küçüklüğünden beri hayal edip maddi imkânsızlıklar yüzünden alamadığı motosikleti kendi imkânlarıyla eski bisiklete uyarlayarak hayal gücünü ortaya koyarak sıra dışı bir işe imza atmıştı. Motoru olmayan ancak kendi tasarımıyla motosiklete benzettiği bisikletiyle dikkatleri üzerine çeken Ramazan Can, en büyük hedefinin eski milli sporcu Dünya Süpersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu ile tanışmak olduğunu belirtirken bu hayali daha sonra gerçek olmuştu. Eski bisiklete farklı bir dekor vererek tahta, su bidonu ve hortum parçaları kullanmak suretiyle motosiklet görüntüsü vermeye çalıştığı motosikleti evinin bir kenarında hatıra olarak saklayan Can, şimdilerde Sofuoğlu’nun kendisine hediye ettiği motosikletle kapalı alanda test sürüşü yapıyor.
Can, Sofuoğlu’nun kendisine hediye ettiği motosikleti çok sevdiğini belirterek hedefinin onun gibi olmak olduğunu söyledi.
Can, “Beni çok iyi karşıladı, bana motosiklet hediye etti. Hediye ettiği motosiklette bayağı iyi. Plastikten yaptığım motosikleti nasıl yaptığını söyledi ben de kendisine anlattım. Beni motosiklet pistine çağırdı motosiklet verdi sürdüm. Daha sonra kendi kullandığı motosiklete binerek tur attık. Bana çok soğukkanlı olduğumu söyledi. Hedefim Kenan abi gibi olmak onun gibi iyi yarışmak. Kendimde bu potansiyeli görüyorum o da görürse iyi olur. Bana hediye ettiği motosikletle her gün 1015 tur atıyorum. Kask, çeketini, eldiverlerini verdi. Motosiklet kullanmakta yaşım tutmadığı için trafikte kullanmıyorum, kapalı alanlarda parklarda sürüyorum. Motosikleti kullanmak benim için çok kolay. Eski motosikletim bende ömür boyu duracak onu artık dışarı çıkarmıyorum. Bunu aldım diye onu atamam. Şimdi yenisini sürüyorum” dedi.

"Motosiklete de gözü gibi bakıyor, her akşam silip temizliyor"
Baba Mehmet Yaşar Can da Sofuoğlu’nun kendilerini çok iyi ağırladığını kaydederek, “Sayın Kenan beye bize gösterdiği misafirperverlikten dolayı çok teşekkür ederiz. Bizi Trabzon’dan çağırdı Ramazan’ın hayalini gerçekleştirdi ona çok teşekkür ediyorum. Kenan bey motosikleti Ramazan’a verdi ancak trafikte kullanmamasını söyledi. Çünkü yaşı tutmuyor ehliyeti de yok. Trafiğe kapalı alanlarda sürmesini istedi. Ramazan’da onun söylediklerini uyguluyor. Ramazan’ı elemelere çağıracaktı ancak pandemiden dolayı olmadı. İnşallah çağıracak, yardımcı olacağını söyledi. Ramazan’ın çok soğukkanlı olması Kenan beyin çok hoşuna gitti. Ramazan’ı motosiklete bindirdiği zaman indirin diye bağıracağını düşündü ancak Ramazan hiç korkmadı. İnşallah elemelere çağıracak bekliyoruz. Ramazan’a geleceğiyle ilgili yardımcı olacağını söyledi. Oğlumun öncelikle vatana, millete hayırlı bir evlat olması benim en büyük dileğim. Spor ikinci planda. Herkesin hayali Kenan bey gibi olmak. Pistlerde görmek gurur verici bir olay. Ramazan çok meraklı bir şey gördüğü zaman onu kapan birisi. Kafası elektroniğe çok iyi çalışıyor. Motosiklete de gözü gibi bakıyor. Her akşam silip temizliyor. Eski motosiklet ile artık ilgilenmiyor onu hatıra saklıyor. Ramazan onunla tanındı. İnşallah geleceği güzel olur” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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