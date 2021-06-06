Trabzon'da LGS heyecanı Trabzon'da 212 okulda 10 bin 310 öğrenci sınavda ter döktü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon'da LGS heyecanı Trabzon'da 212 okulda 10 bin 310 öğrenci sınavda ter döktü

İHA

Trabzon'da LGS heyecanı Trabzon'da 212 okulda 10 bin 310 öğrenci sınavda ter döktü

Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı Trabzon'da 212 okulda 10 bin 310 öğrencinin katılımı ile gerçekleşti.
Öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru soruldu. Birinci oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. Matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltildiği ikinci oturumda öğrencilere 80 dakika süre verildi. Sınava giren öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçileri, saat 15.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulurken, öğrenciler en çok Matematik sorularında zorlandıklarını dile getirdiler.
Sınava giren öğrencilerden Gençay Genç, "Matematik çok zordu. Birinci oturumda zaman yetmediği için 5 soruyu boş bıraktım. Pandemi süreci nedeniyle çok çalıştığımızı söyleyemem , herkes için zor oldu" derken, Velisi Nevzat Genç "Yeterli hazırlanamadılar. Tablet ve telefonla ne kadar olacaktı. Okulda olmaları onlar için önemliydi. Bütün veliler de aynı şeyi düşünüyor" ifadelerini kullandı.
Ali Yıldız isimli öğrenci ise Matematik sorularının çok zor olduğunu belirterek çok heyecanlı olduklarını ve birazda korku yaşadıklarını vurguladı.
Hüseyin Aydın ise sayısalda zorlandığını ifade ederek "Sayısal zordu ama sözel de beklediğimizden kolaydı. İnternet ortamında yapılan derslerin çok faydası olduğunu söyleyemem yüz yüze olsaydı eğitimler daha rahat olurdu" diye konuştu.
Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonlu balıkçılar ile yunusların dostluğu Teknelerine yaklaşan yunusları elleri ile beslediler
YEREL HABERLER Trabzonlu balıkçılar ile yunusların ...
Ömer Sağıroğlu: "Transfer çalışmalarını uyum içinde gerçekleştiriyoruz" Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu: "Hocamız, şehrin yapısını ve insanının ne istediğini biliyor"
YEREL HABERLER Ömer Sağıroğlu: "Transfer çalışmalarını uyum içinde ...
Alexone dijital platformlardan gelen dizi tekliflerini ve projelerini anlattı
YEREL HABERLER Alexone dijital platformlardan gelen dizi ...
Denizden 7 ton çöp çıkarıldı
YEREL HABERLER Denizden 7 ton çöp çıkarıldı
Trabzon'da rahvan at yarışları heyecanı
YEREL HABERLER Trabzon'da rahvan at yarışları heyecanı
Trabzon'da Rahvan At Yarışları yapıldı
YEREL HABERLER Trabzon'da Rahvan At Yarışları yapıldı
Trabzonspor, 4 oyuncusuna gelecek tekliflere açık
YEREL HABERLER Trabzonspor, 4 oyuncusuna gelecek tekliflere açık
Büyükanne ve dedesinin anısını `balmumu heykelleri' ile yaşatıyor
YEREL HABERLER Büyükanne ve dedesinin anısını `balmumu heykelleri' ...
Trabzonlu Ramazan Kenan Sofuoğlu'nun yolunda ilerliyor Kendisine hediye edilen motosikletle her gün test sürüşü yapan Ramazan Can hedefinin Kenan Sofuoğlu gibi başarılı olmak olduğunu söylüyor
YEREL HABERLER Trabzonlu Ramazan Kenan Sofuoğlu'nun yolunda ...
Kuaför Samet Zili’den estetik renklendirmenin püf noktaları
YEREL HABERLER Kuaför Samet Zili’den estetik renklendirmenin püf ...
Uçuruma düşen ineği kurtarmak için seferber oldular
YEREL HABERLER Uçuruma düşen ineği kurtarmak için seferber oldular
Gurbetten engellilere uzanan yardım eli
YEREL HABERLER Gurbetten engellilere uzanan yardım eli
Trabzon Emniyeti'nden Ankara’da FETÖ operasyonu
YEREL HABERLER Trabzon Emniyeti'nden Ankara’da FETÖ operasyonu
FETÖ üyeliğinden hapis cezası bulunan doktor yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ üyeliğinden hapis cezası bulunan doktor ...
Trabzonspor Divan Genel Kurulu 14 Haziran'da yapılacak
YEREL HABERLER Trabzonspor Divan Genel Kurulu 14 Haziran'da ...
Oltan-Köleoğlu Enerji’den çevrenin korunmasına katkı 500 bin ton tarımsal atığı enerjiye çevirerek çevre korumaya katkı sağlandı
YEREL HABERLER Oltan-Köleoğlu Enerji’den çevrenin korunmasına ...
Trabzon Emniyeti'nden uyuşturucu satıcılarına Piyon Operasyonu Operasyonda 1 kilo 235 gram bonzai ele geçirilirken, 9 şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Trabzon Emniyeti'nden uyuşturucu satıcılarına Piyon ...
Ömer Sağıroğlu: "Hedefi daha yukarılarda olan bir Trabzonspor inşa ediyoruz"
YEREL HABERLER Ömer Sağıroğlu: "Hedefi daha yukarılarda olan bir ...
Pandemi sürecinde bakıra dönüş hızlandı Trabzon’da bakır mutfak eşyalarına pandemide ilgi daha çok arttı
YEREL HABERLER Pandemi sürecinde bakıra dönüş hızlandı Trabzon’da ...
Uzungöl'de yaz sezonu açıldı
YEREL HABERLER Uzungöl'de yaz sezonu açıldı