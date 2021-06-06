Trabzon'da bir mahalle karantinaya alındı

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Trabzon'un Araklı ilçesindeki Taştepe mahallesi korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan korona virüs vaka sayıları nedeniyle Araklı ilçesine bağlı Taştepe mahallesinde karantina kararı alındı. Giriş çıkışlara izin verilmeyen mahallede, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.

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