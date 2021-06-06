Trabzon´da, 5 noktada karantina kararı

Salim SARIKOÇ/ARAKLI, (Trabzon), (DHA) TRABZON´un Araklı ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 5 noktada karantina uygulaması başlatıldı.
Araklı İl Hıfzıssıhha Kurulu´nca yapılan yazılı açıklamada salgının yayılmasını engellemek için karantina uygulamasına karar verildiği duyuruldu. Açıklamada, "Taştepe Mahallesi´nde 2 bina, Yeşilyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi´nde 2 noktada ve Özgür Sokak´ta 1 noktada covid-19 virüsünün tespit edilmesi nedeniyle hasta takibi yapılması, hastalığın yayılımının önlenmesi amacıyla 06.06.2021 günü saat 19.00 itibariyle ikinci bir emre kadar belirtilen yerlerin karantina altına alınmasına karar verilmiştir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Araklı Salim SARIKOÇ
2021-06-06 20:28:10
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