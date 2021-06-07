Gönüllü itfaiyeci eğitimleri sürüyor

Özellikle kırsal bölgelerde çıkan yangınlara ilk müdahale için başlatılan ‘Gönüllü İtfaiyecilik’ uygulamasını hayata geçiren Trabzon Büyükşehir Belediyesi, eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından 18 ilçede belirlenen 30 pilot mahallede yürütülen ‘Gönüllü İtfaiyecilik’ projesi kapsamında eğitim çalışmaları sürüyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığınca ilçe ve itfaiye istasyonu merkezlerinden uzak, nüfus yoğunluğu düşük ve buna bağlı olarak da yangın çıkma sıklığı az olan mahallelerde geriye dönük 5 yıllık olay istatistikleri üzerinde yapılan değerlendirme sonucu başlatılan proje kapsamında, Düzköy ilçesi Çayırbağı Mahallesi ve Çarşıbaşı ilçesi Yavuz Mahallesi’nde ‘Gönüllü İtfaiyecilik Eğitim Programı’ düzenlendi. Programda güvenli yaşam, yangına karşı korunma ve müdahale yöntemleri, ilk yardım konularında teorik ve uygulamalı olarak eğitimler gerçekleştirildi.

Eğitimlerde Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının yapısı ve yürüttüğü hizmetler, gönüllü itfaiyeciliğin ne olduğu ve gönüllü itfaiyeciliğe neden ihtiyaç duyulduğu hakkında bilgiler verildi. Eğitimlerde ayrıca Büyükşehir Belediyesi kurulduktan sonra merkezden uzak ve itfai olay sayısı daha az olan yerleşim yerlerinde, yangınla mücadele açısından gönüllü itfaiyeciliğin önemi vurgulandı.

Gönüllü İtfaiyecilik Projesi kapsamında 2 mahallede 26 kişiye eğitim verildi. Aldıkları eğitimin ilk müdahale açısından son derece önemli olduğunu ifade eden gönüllü itfaiyeci adayları, yöre halkının can ve mal güvenliğini korumayı esas alan faaliyetlerin hayata geçirilmesini sağlayan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’na teşekkür ettiler.

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