Trabzonspor´da üçüncü transfer yolda



Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Gervinho ve Bruno Peres´e imza attırarak transfer sezonuna hızlı giriş yapan Trabzonspor, uzun süredir gündeminde yer alan Marek Hamsik transferinde de son aşamaya geldi. Taraflar, mali konuda anlaşma sağlarken, transferin 1-2 gün içerisinde sonuçlanması bekleniyor.

Süper Lig´de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro oluşturarak şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, transfer çalışmalarını da hazırlık kampı öncesine kadar büyük oranda tamamlamak istiyor. Bu doğrultuda Gervinho ve Bruno Peres´e imza attırarak transfer sezonunu erken açan bordo-mavililer, üçüncü takviyeyi ise orta sahaya yapmak üzere. Karadeniz ekibi, uzun süredir gündeminde yer alan Slovakyalı orta saha oyuncusu Marek Hamsik transferinde de son aşamaya geldi.

1-2 GÜNE NETLEŞECEK

İsveç´in Göteborg takımı ile sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki deneyimli oyuncu ile mali konularda anlaşan Trabzonspor, 1-2 gün içerisinde bu transferi olumlu sonuçlandırmak istiyor. Bordo-mavililerin, 1.5 milyon euro ücret, 600 bin euro imza parası, 250 bin euro şampiyonluk olmak üzere ilave çeşitli bonuslar şeklinde mali konularda Hamsik ile el sıkıştığı öğrenilirken, oyuncunun, ailesiyle konuşup, bugün ya da yarın kararını bildireceği kaydedildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-06-07 10:41:30



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