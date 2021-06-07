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Trabzon’da bir cenazede kişilerin birbirleriyle teması sonucu 33 vaka tespit edildi Bir mahalle karantinaya alındı Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: “Şu an yine 50’nin altına düşememiş durumdayız” "Bunun nedeni olarak son 2-3 gün içerisinde bir ilçemizdeki cenaze merasimini göstermekteyiz” “O cenaze merasiminden şu ana kadar tespit ettiğimiz 33 vakamız var”

İHA

Trabzon’da bir cenazede kişilerin birbirleriyle teması sonucu 33 vaka tespit edildi Bir mahalle karantinaya alındı Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: “Şu an yine 50’nin altına düşememiş durumdayız” "Bunun nedeni olarak son 2-3 gün içerisinde bir ilçemizdeki cenaze merasimini göstermekteyiz” “O cenaze merasiminden şu ana kadar tespit ettiğimiz 33 vakamız var”

Trabzon’da bir ilçedeki cenaze merasiminde kişilerin birbirine teması sonucu 33 vaka tespit edilirken bir mahalle de karantinaya alındı.
Tüm Türkiye’de korona virüs tedbirleri kapsamında tam kapanmanın sona ermesinin ardından Trabzon’da da kademeli normalleşme başlarken, bir ilçedeki cenaze merasimi sonrası 33 vaka çıkması yetkilileri harekete geçirdi. Trabzon’da iki hafta öncesine kadar Covid19 vaka sayısı her 100 bin kişide 125,14 olarak belirlenirken bugünlerde bu rakamın 50’nin altına düşmemiş olması tedbirlere tam olarak uyulmamasına bağlandı.
Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, vakaların azalmış olmasının sevindirici olduğunu ancak belli yerlerde vaka sayılarının yüksek çıkmasının tüm vakalara olumsuz yansıdığını belirterek, bu yöndeki çalışmaları titiz bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. Usta, “Şehrimizde vakaların azalmış olması hepimizi mutlu ediyor. Ancak, Trabzon şehrinin özelinde şöyle bir sıkıntımız var; belli yerlerde vaka sayıları oluşunca bu tüm vakaların sayısına yansıyarak bizi yine yukarılarda göstermek durumunda kalıyor. Şu an yine 50’nin altına düşememiş durumdayız. Bunun nedeni olarak ta son 23 gün içerisinde bir ilçemizdeki cenaze merasimini göstermekteyiz. O cenaze merasiminden şu ana kadar tespit ettiğimiz 33 vakamız var. Bir cenazede kişilerin birbirleriyle teması sonucunda karşımıza çıkan vaka sayısı bu. Bunlar normalde baktığınız zaman Trabzon’da vakalar düşüyor ancak bu tür yerlerdeki vaka sayıları arttığı zaman bu sefer esnafın kapanmasıyla alakalı süreçler tekrar gündeme gelebiliyor. Yine dün itibariyle Of ilçemizde böyle bir sıkıntımız oldu. Orada aynı şekilde titiz bir şekilde olayları takip etmeye gayret ediyoruz. Tüm önerimiz toplu yerlerde insanların maske, mesafe kurallarına uymaları” dedi.

Araklı ilçesinde bir mahalle karantinada
Araklı ilçesi ,Taşönü mahallesinde vaka sayısının oldukça fazla olduğu ve mahallenin karantina altına alındığını ifade eden Usta, “Karantina tedbiri şu an için, özellikle Araklı Taşönü Mahallesinde alınmış durumda. Oradaki olayı arkadaşlarımız sıkı bir şekilde takip ediyor. Orada vaka sayılarımız oldukça fazla, kontrol altına almaya çalışıyoruz. Sadece bizim yapmış olduğumuz işlemlerle yetinilmemesini arzu ediyoruz. Özellikle vakaların maske, mesafe, temizlik kurallarına uymama sonucunda olduğunu bilerek özellikle toplu yerlerde bu kurallara uygun hareket etmemizin gerekliliğini bir daha hatırlatmak istiyorum” diye konuştu
Açık alanları çok sıkıntı etmediklerini ifade eden Usta, “Açık alanlarda çok sıkıntı etmiyoruz ancak özellikle her ne ortamda olunursa olunsun açık veya kapalı insanların maske, mesafe, temizlik kurallarına uyması koşuluyla bu hastalıktan kurtulabileceğiz. Bunlar olmadığı takdirde açık alanda da olsa kapalı alanda da olsa sıkıntılarımız yine baş gösterecektir” dedi.

"Aşı uyarılarımızdan sonra ciddi hareketlenme oldu"
Aşı konusunda ikna timi oluşturduklarını ve bu anlamda da önemli bir mesafe kat ettiklerini kaydeden Usta, “Yaptığımız uyarılardan sonra ciddi bir şekilde hareketlenme oldu. İnsanlarımız artık belli düşüncelere yönelmemeye başladılar. Bizim aşı ikna timi, sürekli arayan bir ekibimiz de var. Onlarda sürekli aşıyla ilgili kişileri arayarak gerekçelerini ve yapılma olayının farkındalığını oluşturuyorlar. Oradan da ciddi bir şekilde aşıya yönelme var. Dolayısıyla inşallah Haziran ayı içerisinde ciddi bir ivme yakalamış olacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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